《中国债券市场每日交易备忘》--2月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国南车20亿元人民币六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 南方航空集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和建设银行主承 中国节能环保集团15亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 中建海峡建设发展0.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行主承 东方集团 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和中信银行主承 广西贺州投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 庆华能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和国开行主承 天津医药集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 广西建工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承 国都证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信建投证券主承 杭州实业投资集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 天津药业集团5.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 营口港务集团15.7亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 巨化集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 大连普湾工程项目管理25亿元七年期固息债1480037，票面利率7.09% 铜仁旅游投资公司15亿元七年期固息债1480041，票面利率8% 福建泉州江南高新技术10亿元七年期固息债1480042，票面利率7.4% 招商局轮船10亿元三个月期超短融011472001，票面利率4.99% 五矿股份30亿元九个月期超短融011461003，票面利率5.2% 北京首都农业集团7亿元一年期短融041469004，票面利率5.4% 中国水利水电第七工程局5亿元一年期短融041454011，票面利率5.35% 江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融041461002，票面利率8.5% 中国国电集团82亿元一年期短融041459007，票面利率5.3% 山东矿机 3.5亿元一年期短融041453020，票面利率8.3% 青特集团3亿元一年期短融041463005，票面利率8.80% 安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票101462003，票面利率6.8% 天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票101451007，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元五年期固息增发债140402，发行价格102.08元 开原市城乡建设投资8亿元七年期固息债1480059，票面利率7.88% 国开行60亿元一年期固息增发债140201，发行价格100.92元 国开行60亿元三年期固息增发债140202，发行价格102.220元 国开行60亿元五年期固息增发债140203，发行价格102.600元 国开行60亿元七年期固息增发债140204，发行价格102.852元 国开行60亿元10年期固息增发债140205，发行价格103.840元 湘潭高新集团12亿元七年期固息债1480055，票面利率8.16% 毕节市开源建设投资13亿元七年期固息债1480060，票面利率7.78% 酒泉市经济开发投资16亿元七年期固息债1480063，票面利率7.4% 上海陆家嘴集团16亿元五年期固息债1480068，票面利率5.79% 天津临港投资控股12亿元七年期固息债1480072，票面利率7.75% 泉州市泉港石化工业区9亿元七年期固息债1480074，票面利率7.79% 国电电力 33亿元六个月期超短融 中国航空燃料油集团20亿元六个月期超短融 中国航空集团10亿元六个月期限超短融 中国重型汽车集团20亿元一年期短融 三鼎控股集团5亿元一年期短融 天辰化工3亿元一年期短融 江阴澄星实业集团5亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 营口港务集团12亿元一年期短融 星星集团3亿元一年期短融 温州市交通投资集团7亿元一年期短融 山东山水水泥集团10亿元三年期中票 新华联控股25亿元五年期中票 淮北矿业集团10亿元三年期中票 中国建筑第四工程局3亿元五年期中票 中国宝安 9亿元三年期中票 神火股份 12亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国国电集团40亿元三个月期超短融011309008到期兑付，票面利率5.7% 超威电源有限公司4亿元一年期短融041351005到期兑付，票面利率4.9% 楚天高速 5亿元一年期短融041351006到期兑付，票面利率4.4% 招金矿业股份有限公司7亿元一年期短融041352004到期兑付，票面利率4.21% 南京市城市建设投资控股(集团)20亿元一年期短融041353008到期兑付，票面利率3.96% 亿利资源集团12亿元一年期短融041354007到期兑付，票面利率4.6% 威海广泰 1.5亿元一年期短融041355006到期兑付，票面利率4.5% 福建省交通运输集团5亿元一年期短融041360010到期兑付，票面利率4.4% 杭氧股份 3亿元一年期短融041361011到期兑付，票面利率4.4% 郑州宇通集团5亿元一年期短融041362006到期兑付，票面利率4.4% 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融041366002到期兑付，票面利率4.85% 09附息国债20 090020付息 09南钢联债 098016付息 09合海恒债 098017付息 13进出01 130301付息 13江阴高新债 1380073付息 13中化股债01 1380075付息 13中化股债02 1380076付息 13翔宇债 1380077付息 13东亿MTN1 1382064付息 13吉高速MTN1 1382065付息 13浙农资MTN1 1382066付息 13粤建工MTN1 1382067付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行 同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。 3/1公布2月官方制造业PMI （1月50.5%） 3/3公布2月汇丰中国制造业PMI终值 （1月49.5%） 2月官方非制造业PMI （1月53.4%） 3/5公布2月汇丰中国服务业PMI （1月50.7%） 3/8公布2月进出口贸易数据 3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%） 2月居民消费价格指数(CPI) （1月2.5%） 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)