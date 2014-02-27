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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：   
    
  中国南车20亿元人民币六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 
  南方航空集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和建设银行主承
  中国节能环保集团15亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承    
  中建海峡建设发展0.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行主承
  东方集团 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和中信银行主承
  广西贺州投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  庆华能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和国开行主承
  天津医药集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承
  广西建工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承
  江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承
  国都证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信建投证券主承      
  杭州实业投资集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承              
  天津药业集团5.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
  营口港务集团15.7亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  巨化集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承
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  二、新债上市：     
  
  大连普湾工程项目管理25亿元七年期固息债1480037，票面利率7.09%
  铜仁旅游投资公司15亿元七年期固息债1480041，票面利率8%
  福建泉州江南高新技术10亿元七年期固息债1480042，票面利率7.4%
  招商局轮船10亿元三个月期超短融011472001，票面利率4.99%
  五矿股份30亿元九个月期超短融011461003，票面利率5.2%
  北京首都农业集团7亿元一年期短融041469004，票面利率5.4%
  中国水利水电第七工程局5亿元一年期短融041454011，票面利率5.35%
  江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融041461002，票面利率8.5%
  中国国电集团82亿元一年期短融041459007，票面利率5.3%
  山东矿机 3.5亿元一年期短融041453020，票面利率8.3%
  青特集团3亿元一年期短融041463005，票面利率8.80%
  安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票101462003，票面利率6.8%
  天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票101451007，票面利率6.3%  
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  三、缴款：
    
  农发行50亿元五年期固息增发债140402，发行价格102.08元
  开原市城乡建设投资8亿元七年期固息债1480059，票面利率7.88%
  国开行60亿元一年期固息增发债140201，发行价格100.92元
  国开行60亿元三年期固息增发债140202，发行价格102.220元
  国开行60亿元五年期固息增发债140203，发行价格102.600元  
  国开行60亿元七年期固息增发债140204，发行价格102.852元  
  国开行60亿元10年期固息增发债140205，发行价格103.840元    
  湘潭高新集团12亿元七年期固息债1480055，票面利率8.16%
  毕节市开源建设投资13亿元七年期固息债1480060，票面利率7.78%
  酒泉市经济开发投资16亿元七年期固息债1480063，票面利率7.4%
  上海陆家嘴集团16亿元五年期固息债1480068，票面利率5.79%
  天津临港投资控股12亿元七年期固息债1480072，票面利率7.75%
  泉州市泉港石化工业区9亿元七年期固息债1480074，票面利率7.79%
  国电电力 33亿元六个月期超短融
  中国航空燃料油集团20亿元六个月期超短融
  中国航空集团10亿元六个月期限超短融
  中国重型汽车集团20亿元一年期短融
  三鼎控股集团5亿元一年期短融
  天辰化工3亿元一年期短融
  江阴澄星实业集团5亿元一年期短融
  广发证券 30亿元三个月期短融
  营口港务集团12亿元一年期短融
  星星集团3亿元一年期短融
  温州市交通投资集团7亿元一年期短融
  山东山水水泥集团10亿元三年期中票
  新华联控股25亿元五年期中票    
  淮北矿业集团10亿元三年期中票
  中国建筑第四工程局3亿元五年期中票
  中国宝安 9亿元三年期中票
  神火股份 12亿元五年期中票
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  四、还本付息：  
    
  中国国电集团40亿元三个月期超短融011309008到期兑付，票面利率5.7%
  超威电源有限公司4亿元一年期短融041351005到期兑付，票面利率4.9%
  楚天高速 5亿元一年期短融041351006到期兑付，票面利率4.4%
  招金矿业股份有限公司7亿元一年期短融041352004到期兑付，票面利率4.21%
  南京市城市建设投资控股(集团)20亿元一年期短融041353008到期兑付，票面利率3.96%
  亿利资源集团12亿元一年期短融041354007到期兑付，票面利率4.6%
  威海广泰 1.5亿元一年期短融041355006到期兑付，票面利率4.5%
  福建省交通运输集团5亿元一年期短融041360010到期兑付，票面利率4.4%
  杭氧股份 3亿元一年期短融041361011到期兑付，票面利率4.4%
  郑州宇通集团5亿元一年期短融041362006到期兑付，票面利率4.4%
  中国华阳经贸集团3亿元一年期短融041366002到期兑付，票面利率4.85%    
  09附息国债20 090020付息
  09南钢联债 098016付息
  09合海恒债 098017付息
  13进出01 130301付息
  13江阴高新债 1380073付息
  13中化股债01 1380075付息
  13中化股债02 1380076付息
  13翔宇债 1380077付息
  13东亿MTN1 1382064付息
  13吉高速MTN1 1382065付息
  13浙农资MTN1 1382066付息
  13粤建工MTN1 1382067付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行
同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。 
  
  3/1公布2月官方制造业PMI                         （1月50.5%）
  3/3公布2月汇丰中国制造业PMI终值                 （1月49.5%）
         2月官方非制造业PMI                       （1月53.4%）
  3/5公布2月汇丰中国服务业PMI                     （1月50.7%）
  3/8公布2月进出口贸易数据                       
  3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%）
                   2月居民消费价格指数(CPI)       （1月2.5%）
  3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户)              
                    1-2月社会消费品零售总额                 
                    1-2月工业增加值                         
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告       
  3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
  3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)
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