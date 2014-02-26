台湾人事：政院财经政委由国安会副秘书长邓振中接任--行政院

路透台北2月26日 - 台湾行政院周三公布部分内阁改组名单，其中行政院负责督导财经业务的财经政委薛琦离职，由现任国安会副秘书长邓振中接任。这项人事安排因邓振中过往在财经部会的历练较少，而令外界感到意外。

邓振中为东吴大学法律系毕业，并有美国乔治华盛顿大学比较法学硕士学位。他虽曾任职于经济部国际贸易局，但在公务员生涯中，多以两岸外交的历练为主，包括曾任陆委会副主委、驻世界贸易组织代表团（WTO）副代表、经济部经贸谈判代表办公室总谈判代表、经济部政务次长，以及现任国家安全会议副秘书长等。

但在金融部会的经历则付之阙如。

行政院同时公布新成立的科技部部长由行政院政务委员张善政接任，政务次长由现任国科会副主委林一平及现任行政院科技会报办公室副执行秘书钱宗良担任，常务次长由行政院法规会主委陈德新接任。