芝加哥期市：大豆价格小跌，但仍守在五个月高位附近

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
3月玉米期货 下跌0.27%至每蒲式耳4.54-1/2美元，上交易日涨0.94%。
5月小麦合约 跌0.12%至6.12-1/4美元，周二收高0.16%。
美国农业部宣布2013/14销售年度美国出口商卖出了56.8万吨大豆，令市场不安。这样的销量将使得美国原本供应刚刚好的情况变得紧俏。
天气预报显示，美国中部又将出现寒冷天气，再度引发小麦作物可能受损的担忧。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 617.25 -0.75 -0.12% 580.91 64
CBOT玉米 454.50 -1.25 -0.27% 438.28 70
CBOT大豆 1384.25 -3.00 -0.22% 1306.63 76
CBOT稻米 $15.63 -$0.13 -0.79% $15.55 47
美国原油 $101.90 $0.07 +0.07% $98.47 61
汇率
欧元/美元 $1.374 $0.001 +0.06%
美元/澳元 0.899 -0.004 -0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/戴素萍 审校 徐文焰/白云)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。