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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 10:39 BJT

芝加哥期市：大豆价格小跌，但仍守在五个月高位附近

3月玉米期货 下跌0.27%至每蒲式耳4.54-1/2美元，上交易日涨0.94%。

5月小麦合约 跌0.12%至6.12-1/4美元，周二收高0.16%。

美国农业部宣布2013/14销售年度美国出口商卖出了56.8万吨大豆，令市场不安。这样的销量将使得美国原本供应刚刚好的情况变得紧俏。

天气预报显示，美国中部又将出现寒冷天气，再度引发小麦作物可能受损的担忧。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 617.25 -0.75 -0.12% 580.91 64

CBOT玉米 454.50 -1.25 -0.27% 438.28 70

CBOT大豆 1384.25 -3.00 -0.22% 1306.63 76

CBOT稻米 $15.63 -$0.13 -0.79% $15.55 47

美国原油 $101.90 $0.07 +0.07% $98.47 61

汇率

欧元/美元 $1.374 $0.001 +0.06%

美元/澳元 0.899 -0.004 -0.48%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/戴素萍 审校 徐文焰/白云)
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