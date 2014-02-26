中国新债：农发行下周一增发至多200亿元三期固息债，含一、三和五年期

路透上海2月26日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(3月3日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多200亿元人民币，三期品种均为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第13、14和15期金融债，各期发行量分别不超过70亿元、70亿元和60亿元。

其中一年期为今年第十期债券增发品种，票面利率为4.76%，三年和五年期分别为今年第七期 和第八期债 的增发品种，票面利率分别为5.27%和5.40%。

三期债的具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(今年第十期增发) (今年第七期增发) (今年第八期增发)

招标时间 3月3日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月10日/2月26日 3月10日/2月19日 3月11日/2月19日

发行期 3月4日-3月10日 3月4日-3月10日 3月4日-3月11日

上市日 3月12日 3月14日 3月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)