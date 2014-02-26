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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 11:06 BJT

日本金融：当局正调查MT. GOX比特币交易平台关闭事件--内阁官房长官

路透东京2月26日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本当局正在调查全球最大比特币交易平台MT. GOX突然关闭的相关情况，这是日本官员首次对此表态。

“目前，相关金融当局、警方以及财务省等方面都在收集相关资讯，”菅义伟在例行新闻发布会上被问及MT. GOX关闭时表示。
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