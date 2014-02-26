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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 10:40 BJT

香港已公布经济指标--2014/2/26

时间                      经济指标             按年%       前月（季）按年  上年同月（季）按年
                                                                %               %
  2013年12月            零售销售值                  +5.7            +8.5              +9.1
  2013年12月            零售销售量                  +6.1            +9.1              +8.5
  2014年1月             综合消费物价指数(CPI)       +4.6            +4.3              +3.0
  2014年1月             甲类消费物价指数(CPI A      +4.5            +4.3              +3.8
                        )                                                       
  2013年第三季          本地生产总值(GDP)           +2.9            +3.2              +1.4
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                                                13年11月-14年1   13年10-12月%    2年11月-13年1月%
                                                月%                             
                        失业率                        3.1             3.2              3.4
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                        （以下以10亿港元为单位       当月           前月            上年同期
                        ）                                                      
  2014年1月             贸易赤字／盈余             -19.98          -54.35           -27.46
 
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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