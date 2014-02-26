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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:47 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月26日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*苏州汾湖      12       7   2/27簿记建档    上限7.80%      AA      2/28-3/4      东吴证券  
投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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*石家庄市裕峰   9       7   2/27簿记建档    上限7.90%      AA+     2/28-3/4      齐鲁证券  
投资开发公司     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)    
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*陕西威楠高科   6       7   2/27簿记建档    上限8.70%      AA+     2/28-3/4      国开证券  
(集团)     (第3-7年末每年偿还20%本金/渭南市城建投开发公司提供担保，并以土地使用权抵押担保)    
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*丰城市城建投   8       7   2/27簿记建档    上限8.30%      AA      2/28-3/4      民生证券  
         (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保)    
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*莱芜市经济    13       7   2/27簿记建档    上限7.80%      AA      2/28-3/6      华英证券   
开发投资  (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保)                  广发证券
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*吉林铁路投资  10       7   3/3簿记建档     上限7.80%      AA      3/4-3/6       安信证券   
开发     (第3-7年末每年偿还20%本金/中合小企业融资担保公司提供担保) 
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怀化市城市      7      10   2/20簿记建档        8.14%      AA      2/21-2/27     国信证券
建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金)
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上海陆家嘴     16       5   2/24簿记建档        5.79%     AAA      2/25-2/27     海通证券   
集团   (第3-5年末每年分别偿还30%、30%和40%本金)                                  爱建证券
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湘潭高新       15       7   2/24簿记建档        8.16%      AA      2/25-2/27     江海证券   
集团                                        
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泉州市泉港      9       7   2/24簿记建档        7.79%      AA      2/25-2/27 国泰君安证券
石化工业区 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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毕节市开源     13       7   2/24簿记建档        7.78%      AA      2/25-2/27 中信建投证券   
建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                              国开证券
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天津临港投资    12     7    2/25簿记建档       *7.75%      AA      2/26-2/27    广州证券
控股     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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邹平县国有      8       7   2/21簿记建档        7.30%      AA      2/24-2/28     华英证券   
资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) 
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富阳城投集团     5     7    2/25簿记建档       *7.10%    AA      2/26-2/28    国开证券
         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
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重庆渝中国资     8     7    2/25簿记建档       *7.25%      AA      2/26-2/28    广发证券
经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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双流县水务建投   8     6    2/25簿记建档       *7.40%      AA      2/26-2/28  中信建投证券
         (第3-6年末每年偿还25%本金)
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镇江新区城建投   7.5    7   2/25簿记建档       *8.35%      AA-     2/26-2/28     海通证券
(第二期)      (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保)          国开证券
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泉州台商       10       7   2/24簿记建档        7.22%      AA-     2/25-3/3     国信证券
投资区 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其国有土地使用权提供抵押担保)   
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酒泉市经济     16       7   2/24簿记建档        7.40%      AA      2/26-3/3      华龙证券
开发投资  (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)    
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锦州经济技术   8       7    2/24簿记建档        8.38%      AA-     2/25-3/3    新时代证券
开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城建投资发展公司提供担保)    
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嘉兴南湖新市镇   9      7   2/25簿记建档        7.45%      AA      2/26-3/3      西南证券   
开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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眉山市资产      14     7    2/25簿记建档       *7.84%      AA      2/26-3/3     银河证券
经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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太仓市资产     12       7   2/26簿记建档       *7.00%      AA      2/27-3/3     东海证券   
经营投资       (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
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北京首都开发   10       7   2/26簿记建档    上限6.90%      AA+     2/27-3/3     浙商证券   
控股(集团)      (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进提供担保) 
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长沙麓山        6       7   2/26簿记建档    上限7.98%      AA      2/27-3/3     齐鲁证券   
城建投                    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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佳木斯市新时代  13      7   2/25簿记建档       *7.90%      AA      2/26-3/4     太平洋证券   
城建投       (第3-7年末每年偿还20%本金)                                         国开证券
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唐山城建投集团 18       7   2/25簿记建档       *7.10%      AA+     2/26-3/4     中航证券   
          (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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莆田市城建投    23      7   2/25簿记建档        7.59%      AA      2/26-3/4      兴业证券   
开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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伊犁哈萨克自治 16       7   2/26簿记建档    上限8.00%      AA      2/28-3/4     华龙证券   
州财通国有资产经营    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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文山城建投     10       7   2/26簿记建档    上限8.80%      AA-     2/27-3/5     国金证券   
               (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)    
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武汉车都       20       7   2/26簿记建档    上限7.50%      AA+     2/27-3/5     银河证券   
建设投资                (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权抵押担保)    
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甘肃省公路航空  25      6   2/25簿记建档       *7.00%      AA+     2/27-3/7      华龙证券
旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)             德邦证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注:  表示新增。(完) 

 (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩/吴芳)
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