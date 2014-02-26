《中国企业债发行日程表》--2月26日

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *苏州汾湖 12 7 2/27簿记建档 上限7.80% AA 2/28-3/4 东吴证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *石家庄市裕峰 9 7 2/27簿记建档 上限7.90% AA+ 2/28-3/4 齐鲁证券 投资开发公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= *陕西威楠高科 6 7 2/27簿记建档 上限8.70% AA+ 2/28-3/4 国开证券 (集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/渭南市城建投开发公司提供担保，并以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *丰城市城建投 8 7 2/27簿记建档 上限8.30% AA 2/28-3/4 民生证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *莱芜市经济 13 7 2/27簿记建档 上限7.80% AA 2/28-3/6 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) 广发证券 ========================================================================================= *吉林铁路投资 10 7 3/3簿记建档 上限7.80% AA 3/4-3/6 安信证券 开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 怀化市城市 7 10 2/20簿记建档 8.14% AA 2/21-2/27 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 上海陆家嘴 16 5 2/24簿记建档 5.79% AAA 2/25-2/27 海通证券 集团 (第3-5年末每年分别偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 湘潭高新 15 7 2/24簿记建档 8.16% AA 2/25-2/27 江海证券 集团 ========================================================================================= 泉州市泉港 9 7 2/24簿记建档 7.79% AA 2/25-2/27 国泰君安证券 石化工业区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 毕节市开源 13 7 2/24簿记建档 7.78% AA 2/25-2/27 中信建投证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 天津临港投资 12 7 2/25簿记建档 *7.75% AA 2/26-2/27 广州证券 控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 邹平县国有 8 7 2/21簿记建档 7.30% AA 2/24-2/28 华英证券 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 富阳城投集团 5 7 2/25簿记建档 *7.10% AA 2/26-2/28 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================= 重庆渝中国资 8 7 2/25簿记建档 *7.25% AA 2/26-2/28 广发证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 双流县水务建投 8 6 2/25簿记建档 *7.40% AA 2/26-2/28 中信建投证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 镇江新区城建投 7.5 7 2/25簿记建档 *8.35% AA- 2/26-2/28 海通证券 (第二期) (第3-7年末每年偿还20%本金/镇江新区经济开发总公司提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 泉州台商 10 7 2/24簿记建档 7.22% AA- 2/25-3/3 国信证券 投资区 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以其国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 酒泉市经济 16 7 2/24簿记建档 7.40% AA 2/26-3/3 华龙证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 锦州经济技术 8 7 2/24簿记建档 8.38% AA- 2/25-3/3 新时代证券 开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城建投资发展公司提供担保) ========================================================================================= 嘉兴南湖新市镇 9 7 2/25簿记建档 7.45% AA 2/26-3/3 西南证券 开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 眉山市资产 14 7 2/25簿记建档 *7.84% AA 2/26-3/3 银河证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 太仓市资产 12 7 2/26簿记建档 *7.00% AA 2/27-3/3 东海证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================= 北京首都开发 10 7 2/26簿记建档 上限6.90% AA+ 2/27-3/3 浙商证券 控股(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 长沙麓山 6 7 2/26簿记建档 上限7.98% AA 2/27-3/3 齐鲁证券 城建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 佳木斯市新时代 13 7 2/25簿记建档 *7.90% AA 2/26-3/4 太平洋证券 城建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 唐山城建投集团 18 7 2/25簿记建档 *7.10% AA+ 2/26-3/4 中航证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 莆田市城建投 23 7 2/25簿记建档 7.59% AA 2/26-3/4 兴业证券 开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 伊犁哈萨克自治 16 7 2/26簿记建档 上限8.00% AA 2/28-3/4 华龙证券 州财通国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 文山城建投 10 7 2/26簿记建档 上限8.80% AA- 2/27-3/5 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 武汉车都 20 7 2/26簿记建档 上限7.50% AA+ 2/27-3/5 银河证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 甘肃省公路航空 25 6 2/25簿记建档 *7.00% AA+ 2/27-3/7 华龙证券 旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩/吴芳)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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