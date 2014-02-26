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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 12:25 BJT

港股业绩：港交所去年净利按年上升11%，基本符合市场预期

路透香港2月26日 - 亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三称，2013年度净利按年增长11%，基本符合市场预期。

港交所的业绩公告显示，2013年全年净利为45.52亿港元，上年为40.84亿港元；汤森路透综合18名分析师预测中位值则为46.97亿港元。

港交所主席周松岗表示，去年全球经济复苏呈正面走势，美国经济正缓慢但稳健地增长，欧元区国家逐步走出主权债务阴霾，中国内地经济表现符合预期。

“以上种种因素均为港交所在香港的证券及衍生产品市场提供正面动力，促进交易及集资活动。”他说，“此外，在英国的商品市场LME于去年的交易量再刷新纪录。”

该公司期内每股基本盈利3.95港元，董事会建议派发末期股息每股1.72港元。

2013年港交所港股每日平均成交金额按年上升16%，年末证券市场总值首次突破24万亿港元。

业绩公布前，港交所早盘收高0.17%，报121.2港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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