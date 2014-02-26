港股业绩：港交所去年净利按年上升11%，基本符合市场预期

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透香港2月26日 - 亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三称，2013年度净利按年增长11%，基本符合市场预期。
港交所的业绩公告显示，2013年全年净利为45.52亿港元，上年为40.84亿港元；汤森路透综合18名分析师预测中位值则为46.97亿港元。
港交所主席周松岗表示，去年全球经济复苏呈正面走势，美国经济正缓慢但稳健地增长，欧元区国家逐步走出主权债务阴霾，中国内地经济表现符合预期。
“以上种种因素均为港交所在香港的证券及衍生产品市场提供正面动力，促进交易及集资活动。”他说，“此外，在英国的商品市场LME于去年的交易量再刷新纪录。”
该公司期内每股基本盈利3.95港元，董事会建议派发末期股息每股1.72港元。
2013年港交所港股每日平均成交金额按年上升16%，年末证券市场总值首次突破24万亿港元。
业绩公布前，港交所早盘收高0.17%，报121.2港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。