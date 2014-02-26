港股业绩：港交所去年净利按年上升11%，基本符合市场预期

港交所的业绩公告显示，2013年全年净利为45.52亿港元，上年为40.84亿港元；汤森路透综合18名分析师预测中位值则为46.97亿港元。

“以上种种因素均为港交所在香港的证券及衍生产品市场提供正面动力，促进交易及集资活动。”他说，“此外，在英国的商品市场LME于去年的交易量再刷新纪录。”