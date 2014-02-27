主要国家经济指标预测--2月27日****

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透2月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月26日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,015 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,790 2月27日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 持平 +3.6% 建筑资本支出 +0.6% +6.3% 工厂/机械资本支出 +0.5% -1.5% 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.9% 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -0.2% 持平 (较上年同期) -2.4% -2.3% 0745 法国消费者信心指数 2月 86 86 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 419.6 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少2.8 未经季节调整失业人数(万人) 320 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 292.7 0900 意大利企业信心指数 2月 98 97.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +1.1% +1.0% 民间贷款 -2.1% -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.3% 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.20 0.19 经济景气指数 100.9 100.9 工业景气指数 负4.0 负3.9 服务业景气指数 2.5 2.3 消费者信心指数 负12.7 负11.7 消费者通胀预期指数 -- 15.1 销售物价预期指数 -- 2.2 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +1.1% +1.2% (较前月) +0.7% -0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% -- 美国建筑许可年率(万户) 1月 -- 93.7 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字170 赤字154.7 1330 美国耐久财订单 1月 -1.5% -4.2% 扣除运输的耐久财订单 -0.3% -1.3% 扣除国防的耐久财订单 -1.2% -3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% -0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月22日当周 33.5 33.6 四周均值(万人) -- 33.85 续请失业金人数(万人) 2月15日当周 298.5 298.1 1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 5 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 84 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -0.8% +3.4% (较上年同期) -1.4% +2.6% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.6 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +1.7% -0.7% (较上年同期) +0.2% +0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +1.2% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +0.8% +0.7% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 1月 1.04 1.03 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +3.0% +0.9% 工业生产一个月预估 -- +6.1% 工业生产两个月预估 -- +0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +3.8% +2.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月26日(三) 0030 澳洲建筑完工价值 第四季 -1.0% +0.7% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 1月 1.44 -- 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 8.5 8.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 1月 +0.6% -- (较上年同期) +1.4% -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.7% +2.8% 1200 美国抵押贷款市场指数 2月21日当周 348.5 -- 再融资指数 1457.2 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 46.8 40.0 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 37.7 39 出口(亿新西兰元) 40.8 40.9 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.06 顺差2.16 贸易收支(亿新西兰元) 截至1月的一年 顺差3.1 顺差2.5 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 盈余75.3 -- (完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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