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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--2月27日****

路透2月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    2月26日(三)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周           --   买超5,015
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    --   卖超2,790

    2月27日(四)
    0030  澳洲资本支出                                  第四季         持平      +3.6%
              建筑资本支出                                            +0.6%      +6.3%
              工厂/机械资本支出                                       +0.5%      -1.5%
    0645  瑞士GDP(较上季)                               第四季        +0.4%      +0.5%
             (较上年同期)                                             +2.0%      +1.9%
    0700  德国进口物价(较前月)                             1月        -0.2%       持平
                      (较上年同期)                                    -2.4%      -2.3%
    0745  法国消费者信心指数                               2月           86         86
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                          第四季          --       419.6
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 2月      减少1.0    减少2.8
                 未经季节调整失业人数(万人)                             320        310
                 经季节调整失业率                                      6.8%       6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                               --       292.7
    0900  意大利企业信心指数                               2月           98       97.7  
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                       1月        +1.1%      +1.0%
                  民间贷款                                            -2.1%      -2.3%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --       +1.3%
    1000  欧元区企业景气指数                               2月         0.20       0.19
                  经济景气指数                                        100.9      100.9
                  工业景气指数                                        负4.0      负3.9
                  服务业景气指数                                        2.5        2.3
                  消费者信心指数                                     负12.7     负11.7
                  消费者通胀预期指数                                    --        15.1
                  销售物价预期指数                                      --         2.2
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)      2月初值       +1.1%      +1.2%
                                        (较前月)                      +0.7%      -0.7%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                      +0.6%      -0.6%
                                        (较上年同期)                  +1.3%      +1.3%　    
     --   美国建筑许可年率(万户)                           1月          --        93.7
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                          第四季      赤字170  赤字154.7
    1330  美国耐久财订单                                   1月        -1.5%      -4.2%
              扣除运输的耐久财订单                                    -0.3%      -1.3%
              扣除国防的耐久财订单                                    -1.2%      -3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                              -0.5%      -0.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)               2月22日当周       33.5       33.6
              四周均值(万人)                                            --       33.85
              续请失业金人数(万人)                   2月15日当周      298.5      298.1 
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                          2月           --           5 
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      3月           --          84
    2300  韩国工业生产(较前月)                            1月         -0.8%      +3.4%
                      (较上年同期)                                    -1.4%      +2.6%
              服务业产出(较前月)                                        --       -0.7%
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                   2月           --        56.6
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        1月         +1.7%      -0.7%
                          (较上年同期)                                +0.2%      +0.7%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     1月         +1.2%      +1.3%
              全国整体CPI                                               --       +1.6%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 2月         +0.8%      +0.7%
              东京地区整体CPI                                           --       +0.7%
    2330  日本求才求职比                                  1月          1.04       1.03
              失业率                                                   3.7%       3.7%
    2350  日本工业生产(较前月)                          1月初值       +3.0%      +0.9%
              工业生产一个月预估                                        --       +6.1%
              工业生产两个月预估                                        --       +0.3%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        1月         +3.8%      +2.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    2月26日(三)       
    0030  澳洲建筑完工价值                              第四季        -1.0%      +0.7%
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       1月          1.44        -- 
    0700  德国GfK消费者信心指数                           3月           8.5       8.2
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          1月         +0.6%        --
                       (较上年同期)                                   +1.4%        -- 
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季修正值   +0.7%      +0.7%
                               (较上年同期)                           +2.7%      +2.8%
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月21日当周    348.5        -- 
              再融资指数                                             1457.2        -- 
    1500  美国新屋销售年率(万户)                          1月          46.8       40.0
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                          1月          37.7         39
                出口(亿新西兰元)                                       40.8       40.9
                贸易收支(亿新西兰元)                               顺差3.06   顺差2.16
                贸易收支(亿新西兰元)            截至1月的一年       顺差3.1    顺差2.5
    2300  韩国经常帐收支(亿美元)                          1月      盈余75.3        -- 
    (完)
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