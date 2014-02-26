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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 15:40 BJT

企业并购：台湾元大宝来证旗下子公司取得韩国东洋证券控制性持股

路透台北2月26日 - 台湾元大金控 周三表示，针对韩国法院公开标售韩国东洋证券控制性持股一案，已确定由台湾龙头券商--元大宝来证券旗下子公司元大证券亚洲金融取得，跨出台湾证券商在海外并购的最新一步。

元大金控副总经理庄有德针对路透询问案件进度简短表示，〞OK(没有问题)了。〞

台湾证券交易所午后亦发出通知，表示元大金控将于下午5时举行重大讯息记者会。

元大金控今日稍早亦公告称，子公司元大宝来证券董事会决议通过与三家大陆合资对象签署设立合资证券公司的备忘录与筹备协议，预计该新设合资券商注册资本额为15亿人民币，元大将出资7.65亿人民币。依公告计算，元大宝来在新设合资券商持股为51%。

不过这项合资案必须依规定向金管会提出申请，并经许可后才能设立。

台湾金管会本月稍早曾指出，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，且第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。

元大金控股价周三收低0.62%，落后于大盘 收高0.29%。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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