企业并购：台湾元大宝来证旗下子公司取得韩国东洋证券控制性持股

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透台北2月26日 - 台湾元大金控 周三表示，针对韩国法院公开标售韩国东洋证券控制性持股一案，已确定由台湾龙头券商--元大宝来证券旗下子公司元大证券亚洲金融取得，跨出台湾证券商在海外并购的最新一步。
元大金控副总经理庄有德针对路透询问案件进度简短表示，〞OK(没有问题)了。〞
台湾证券交易所午后亦发出通知，表示元大金控将于下午5时举行重大讯息记者会。
元大金控今日稍早亦公告称，子公司元大宝来证券董事会决议通过与三家大陆合资对象签署设立合资证券公司的备忘录与筹备协议，预计该新设合资券商注册资本额为15亿人民币，元大将出资7.65亿人民币。依公告计算，元大宝来在新设合资券商持股为51%。
不过这项合资案必须依规定向金管会提出申请，并经许可后才能设立。
台湾金管会本月稍早曾指出，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，且第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。
元大金控股价周三收低0.62%，落后于大盘 收高0.29%。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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