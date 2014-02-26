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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 11:18 BJT

离岸人民币：中银新加坡分行两年点心债以3.3%定价，五年债为4%

路透香港2月26日 - 根据销售文件，中国银行 新加坡分行点心债周三定价，两年期债券票面利率3.3%，五年期债券为4.00%。

两期债券定价均较初始指导利率3.55%、4.20%为低，共发行30亿元，共获90亿元资金认购，认购倍数3倍。

其中，两年期发行20亿元，获60亿元、100帐户认购。以区域分，新加坡最多，占59%；其次为香港34%，欧洲及其他7%。投资人结构：银行63%，基金24%，私人银行及其他11%，保险2%。

五年期发行10亿元，获30亿元、50帐户认购。以区域分，台湾39%，新加坡36%，香港8%，欧洲及其他17%。投资人结构：银行62%，保险19%，基金14%，私人银行及其他6%。

两期债券均将在3月4日交割，新加坡挂牌。

发行人评级为：A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉）。债券预期评级：A1（穆迪）/A（惠誉）。

联席承销及经理包括：中银，星展，华侨银行，渣打，农行新加坡分行。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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