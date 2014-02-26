台湾债市：RP利率持平，月底可望安然度过

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透台北2月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。市场人士表示，尽管今日交割30年公债103/5期300亿台币，并不影响市场资金调度，主因得标者皆已提前预作准备，RP利率仍持稳在既有区间。
他们并指出，原本市场忧心公债交割夹杂月底紧缩因子恐影响资金情势偏紧，不过今日公债交割影响微乎其微，且投信端未见赎回压力反而出现找券需求，明显缓和市场对月底资金紧缩效应的担忧，料月底RP成交利率可望持平原有区间不变。
〞这次月底可望平安过。〞一位证券商交易员说。
此外，票券商资金调度人士提及，今日投信端资金明显偏多，完全感受不到月底投信资金赎回压力，明天为月底最后一个交易日将可望安然度过。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，持平于上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。
本周余日主要交割因子包括周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币；周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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