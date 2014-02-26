《汇市简讯》美元/韩元跌至日低，主要受月底资金流动影响

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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* 美元/韩元跌至日低，因月底资金流动的影响盖过人民币汇率波动的影响
* 美元/韩元早前上探1,075未果，回落至1,071.1
* 韩股缩减早前跌幅，最新为上涨0.1%
* 早盘市场聚焦人民币/离岸人民币汇率走势，目前观望日内余下时间的波动情况(完)
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(编译 白云; 审校 于春红)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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