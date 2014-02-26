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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 11:17 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌至日低，主要受月底资金流动影响

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* 美元/韩元跌至日低，因月底资金流动的影响盖过人民币汇率波动的影响

* 美元/韩元早前上探1,075未果，回落至1,071.1

* 韩股缩减早前跌幅，最新为上涨0.1%

* 早盘市场聚焦人民币/离岸人民币汇率走势，目前观望日内余下时间的波动情况(完)

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(编译 白云; 审校 于春红)
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