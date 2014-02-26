《汇市简讯》日圆兑韩元可能很快测试61.8%费波纳奇回档技术位10.28

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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* 目前为止自50%费波纳奇回档技术位10.37反弹的力道看来较弱
* 未来几天可能再度下跌--关注61.8%费波纳奇回档技术位10.28
* 多头应会在50/61.8%费波纳奇回档技术位间逐级买入
* 日线若收在10.75(以前的支撑位现在的阻力位)之上，则后市看涨
* 欲浏览相关技术图表，请点击： link.reuters.com/bup27v
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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