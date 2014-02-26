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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 11:23 BJT

《汇市简讯》日圆兑韩元可能很快测试61.8%费波纳奇回档技术位10.28

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* 目前为止自50%费波纳奇回档技术位10.37反弹的力道看来较弱

* 未来几天可能再度下跌--关注61.8%费波纳奇回档技术位10.28

* 多头应会在50/61.8%费波纳奇回档技术位间逐级买入

* 日线若收在10.75(以前的支撑位现在的阻力位)之上，则后市看涨

* 欲浏览相关技术图表，请点击： link.reuters.com/bup27v

(完)

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