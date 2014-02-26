《全球汇市》日圆持稳，关注人民币走势

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
“第一季疲软的整体印象可能还是保持不变，使得美国公债收益率维持低位，令汇市投资者对增加美元多仓保持警惕，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。
美国2月消费者信心下滑，而里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数也下降，抵消了房价稳步上涨的影响。
欧元兑美元 微升至1.3741美元，但仍然限于一周以来的1.3685/1.3774窄幅区间。
欧元兑日圆 报140.60日圆，进一步远离上周五触及的一个月高位141.29。
澳元兑美元 最新报在0.90美元左右，隔夜下跌0.003美元。
交易商预计，由于缺乏经济面消息，亚洲市场料波动不大。欧洲稍后将公布的数据包括，德国消费者信心及意大利薪资涨幅数据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3739 1.3745 -0.04 -0.04 1.3745
美元/日圆 102.34 102.22 +0.12 -2.81 105.30
欧元/日圆 140.62 140.50 +0.09 -2.84 144.73
美元/瑞郎 0.8875 0.8865 +0.11 -0.59 0.8928
英镑/美元 1.6670 1.6679 -0.05 +0.69 1.6556
美元/加元 1.1090 1.1081 +0.08 +4.43 1.0620
澳元/美元 0.8992 0.9019 -0.30 +0.89 0.8913
新西兰元/美元 0.8324 0.8326 -0.02 +1.44 0.8206
澳元/日圆 92.020 92.190 -0.18 -1.95 93.850
新西兰元/日圆 85.200 85.110 +0.11 -1.40 86.410
英镑/日圆 170.63 170.49 +0.08 -2.12 174.33
澳元/新西兰元 1.0797 1.0823 -0.24 -0.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/侯向明/许娜/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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