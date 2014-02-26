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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:36 BJT

台湾个股：日盛金控称持续寻求并购机会，但否认洽购全球人寿

路透台北2月26日 - 台湾日盛金控 周三表示，将持续在银行、证券及证券周边事业寻求并购机会，也不排除寿险业的并购，但否认与全球人寿正就合并一事洽谈。

日盛金控董事长黄锦瑭在一活动场边对记者表示，〞看有没有比较适合的(并购)机会和对象，双方都有意愿，...但目前没有具体的(个案)。〞

他针对记者询问与全球人寿洽谈并购的传言则肯定指出，〞完全没有洽谈。〞

黄锦瑭亦主动提及，为配合日盛证券承销业务的发展，今日董事会已通过将于近期新设创投公司(暂名日盛创投)，初期的投资资本额约在3-4亿台币之间。

他同时表示，今年将专注在高利差的国外业务及中小企业授信。国外业务部分将透过OBU(国际金融业务分行)，以〞外保内贷〞(国外银行保证、台湾贷款)方式提高授信利差。

而在证券业务方面，黄锦瑭表示，日盛也积极为大陆布局做准备，在四川、重庆、广东及前海等地洽谈可能的合资券商对象，以利两岸服务贸易协议在台湾立法院通过后，争取在大陆设立持49%股权的证券全照业务券商。

台湾工商时报上月报导，日盛金控和全球人寿传有意换股合并，由日盛金取得全球人寿至少25%以上股权，全球人寿大股东中玮一则改持日盛金持股，以维持先前对金管会保证不释出股权承诺。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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