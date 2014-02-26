台湾个股：日盛金控称持续寻求并购机会，但否认洽购全球人寿

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透台北2月26日 - 台湾日盛金控 周三表示，将持续在银行、证券及证券周边事业寻求并购机会，也不排除寿险业的并购，但否认与全球人寿正就合并一事洽谈。
日盛金控董事长黄锦瑭在一活动场边对记者表示，〞看有没有比较适合的(并购)机会和对象，双方都有意愿，...但目前没有具体的(个案)。〞
他针对记者询问与全球人寿洽谈并购的传言则肯定指出，〞完全没有洽谈。〞
黄锦瑭亦主动提及，为配合日盛证券承销业务的发展，今日董事会已通过将于近期新设创投公司(暂名日盛创投)，初期的投资资本额约在3-4亿台币之间。
他同时表示，今年将专注在高利差的国外业务及中小企业授信。国外业务部分将透过OBU(国际金融业务分行)，以〞外保内贷〞(国外银行保证、台湾贷款)方式提高授信利差。
而在证券业务方面，黄锦瑭表示，日盛也积极为大陆布局做准备，在四川、重庆、广东及前海等地洽谈可能的合资券商对象，以利两岸服务贸易协议在台湾立法院通过后，争取在大陆设立持49%股权的证券全照业务券商。
台湾工商时报上月报导，日盛金控和全球人寿传有意换股合并，由日盛金取得全球人寿至少25%以上股权，全球人寿大股东中玮一则改持日盛金持股，以维持先前对金管会保证不释出股权承诺。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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