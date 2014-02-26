香港预算: 2014/15年度预算案重点一览

路透香港2月26日 - 香港政府周三公布2014/15年度财政预算案。财政司司长曾俊华表示，香港2013年全年经济增长2.9%，较上年的1.5%快速。中国经济表现坚韧，为香港经济带来支持。

**2013年主要经济数据** --面对2013年环球经济挑战，香港本地经济保持稳健，全年经济成长2.9%，上一年为1.5%。

--欧美经济的复苏速度缓慢，拖累香港外贸表现。2013年全年输往美国的货物衰退4%，输往欧盟的货物全年小跌1%。中国经济表现坚韧，是区内的动力源头，为香港经济带来支持。香港货物出口超过一半输往内地，增长较其他市场快。旅游方面，内地旅客占所有旅客的七成半，有助稳定香港经济，支持本地就业。

--年全年平均整体通胀率为4.3%，基本通胀率为4.4%，较2012年回落了0.7个百分点。能源和原材料价格稳定，入口食品价格升幅亦大致温和。私人房屋租金方面，2012年上升的滞后效应，使去年第三季的通胀稍为上升。不过，随着新订私人租金自去年初升幅收窄，通胀有所回落。

--全年失业率平均为3.3%，有助支持本地消费市场。去年财政预算案中推出的各项计划，包括330亿元的一次性反周期措施，对经济增长有1.3%提振作用，有助稳定经济，保障就业。

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