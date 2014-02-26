中国汇市：人民币早盘创近七个月新低，但贬值势头露趋缓迹象

* 人民币早盘创近七个月新低，中间价微贬

* 早盘整体波动区间完全落在中间价的贬值方向

* 贬值力道趋弱，市场猜测续贬空间不多

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周三早盘盘中继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个点子明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

早盘整体交投区间完全落在中间价偏弱方向，这是2012年9月以来的首次。交易员称，今日交投情绪偏向谨慎，早盘并没有明显的大行购汇迹象，且走弱幅度明显收窄，截至本地时间11：20，即期市场成交额亦仅为64亿美元。

“今天有（美元）买盘，但不确定是否是监管层的力量，很可能是止损盘，...比较谨慎，还是不太敢sell（美元）啊”上海一股份行交易员指出。

北京时间11:23，人民币兑美元即期报6.1271元，盘中最低触及6.1351的近七个月低点，上日收报6.1266元。今日人民币兑美元中间价 为6.1192元，上日中间价为6.1184元。

交易员并提到，客户现在大多在观望，有结汇需求的还想要再等等，而购汇的客户也比较犹豫，毕竟本轮人民币贬值更多是央行主动引导的结果，央行中间价仍将继续引导后市走势。

不过，交易员指出，最近几天的中间价企稳迹象明显，虽然即期人民币继续贬值，但幅度亦较前期收窄，人民币继续大幅贬值的可能性应该已经不大，央行借由本轮贬值挤出套利泡沫的意图也略有成效。

中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮周二称，周二上午的人民币大跌，有可能反映出市场恐慌情绪已露头，套利资金止损盘出现，表明此轮贬值初见效果。虽然不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手

人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已经达到1.20%，且目前的价位已经与去年的全年的价格中枢基本持平。

全球汇市方面，日圆周三持稳，因在美国公债收益率下滑的背景下，投资者远离美元，而且对中国经济增长的担忧引发避险情绪，带动日圆买盘。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1523/63，上日尾盘为6.149。

北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1247/67元，上一交易日尾盘报6.1151元。