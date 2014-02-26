美国财政：民间税务正义机构称，许多大型企业的联邦所得税少之又少

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透2月25日 - 据税务正义团体Citizens for Tax Justice周二发布的一份五年期研究显示，2008至2012年间，许多美国盈利最多的企业所缴付的联邦所得税有如九牛一毛，甚至分文未缴。
该团体研究了财星(财富)杂志500强企业中288家有获利的公司，当中包括波音 、通用电气 和Verizon Communications 在内26家在这五年间没有缴纳半毛联邦所得税。
该团体还表示，这288家企业中有111家在这五年中至少有一年未支付联邦所得税。
企业有时对该团体计算数字的方法存在争议，反映了税制的复杂性让许多问题还有待解决。
尽管持各种政治立场的人对此多有怨言，但税制几乎没有发生改变。27年来税制都没有发生彻底的调整。参议院共和党领袖麦康奈尔表示，2014年国会不大可能对此作出调整。
“我预计今年不会发生改变，”他周二在美国国会对记者表示，将财政僵局归咎于民主党人寻求加税。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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