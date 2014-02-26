美国财政：民间税务正义机构称，许多大型企业的联邦所得税少之又少

路透2月25日 - 据税务正义团体Citizens for Tax Justice周二发布的一份五年期研究显示，2008至2012年间，许多美国盈利最多的企业所缴付的联邦所得税有如九牛一毛，甚至分文未缴。

该团体研究了财星(财富)杂志500强企业中288家有获利的公司，当中包括波音 、通用电气 和Verizon Communications 在内26家在这五年间没有缴纳半毛联邦所得税。

该团体还表示，这288家企业中有111家在这五年中至少有一年未支付联邦所得税。

企业有时对该团体计算数字的方法存在争议，反映了税制的复杂性让许多问题还有待解决。

尽管持各种政治立场的人对此多有怨言，但税制几乎没有发生改变。27年来税制都没有发生彻底的调整。参议院共和党领袖麦康奈尔表示，2014年国会不大可能对此作出调整。