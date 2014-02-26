《财经洞察》中国券商业效仿银行定期压力测试，经营杠杆提高后的必然

* 中国券商业将效仿银行进行定期压力测试

* 券商经营杠杆提高，流动风险管理更必要

* 新政对券商业影响不大，ROE可能略降

作者 林琦

路透上海2月26日 - 压力测试已成中国银行业惯例，但国内的证券公司亦即将进行压力测试的消息，令不少人备感诧异。其实，随着融资融券等资金中介业务规模的迅速扩张，国内券商经营杠杆率正逐步提高，对流动性风险进行控制对券商而言已是必然。

中国证券业协会周二稍晚发布新规，要求国内证券公司须设首席风险官外，并应指定或设立专门部门履行风险管理职责；同时新增流动性覆盖率和净稳定资金率两项监管指标，要求至少每半年开展一次流动性风险压力测试。

过往，国内券商的大多业务是通道型业务，简言之就是赚取中介佣金，如经纪、投行、资产管理、投资咨询等，这些业务基本不需要占用资金；自营业务虽然需要自有资金投入，但基于自营不能超过净资本100%的监管指标，可以说当时的券商基本没有流动性风险。

在证监会近两年来陆续放开融资融券、股权质押式贷款等资金中介业务后，券商在消耗大量自有资本后，通过债务融资或短期拆借扩大负债规模和做大总资产，其经营杠杆率大幅提高，经营风险尤其是流动性风险正在悄然上升。

截止周二，沪深两市的融资融券余额已达3,866亿元人民币，较2013年底的3,465亿元提高了一成多，较2012年底的895亿元更是提高了三倍多。

从券商的资金运用角度来看，净自营资金、净现金和融资融券是其主要方向。以中国证券业协会公布的数据计算，去年底券商业融资融券余额占行业净资产的比重已由2012年的13%提高至46%。而从经营杠杆率角度来看，券商行业已由2012年的1.4倍提升至1.8-1.9倍。

券商经营融资融券、股权质押式回购等资金中介业务，赚的是利差，承受的风险与银行类似，即资产质量风险及流动性风险。在资产质量方面，在券商牢牢控制住抵押折扣率和风控措施情况下，只要不出现类似股市崩盘的系统性风险，资金中介业务的资产质量出现大问题的可能性并不大。

而流动性风险则是券商面临的新课题。随着券商未来资金中介型业务的持续扩大，杠杆率继续提高，券商负债与资产的期限错配会显得更为突出；且近年来国内资金市场的波动性明显增加，类似去年6月“钱荒”的流动性短期极度紧张情况的发生概率亦在提升，券商行业需要正视流动性风险，那么定期进行体检--压力测试也就不足为奇了。

那么，流动性风险的新监管指标--流动性覆盖率和净稳定资金率将给券商业带来多大影响？

流动性覆盖率指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比；净稳定资金率指可用稳定资金与所需稳定资金之比，分别针对短期流动性和长期流动性的监控。按中国证券业协会发布的新规定，这两个指标应不低于100%。

其实，在流动性监管指标出台前，证券公司融资已面临净资本等监管指标的制约，如公司债发行余额不超过净资产40%，短期融资券余额不超过净资本60%等。据申银万国此前研究报告测算，在当前的融资工具和相关规定限制下，券商的融资上限为净资产的1-1.5倍。目前，券商债务总量仍在安全范围内。

因此，在此种情况下，券商短期内只需要将部分资金运用改为持有优质流动性资产就能达标。虽然目前监管层尚未定义何为优质流动性资产，但银行存款、现金、国债、央票，甚至金融债等品种理论上均应纳入其中。若这些流动性资产代替部分资金中介业务，可能仅会导致券商的ROE（股本回报率）出现稍许下降。

目前，这些流动性品种的年化收益率在3-5%，融资融券等资金中介业务年化收益率8-9%。据申银万国研究所行业分析师何宗炎估计，若券商经营杠杆提升一倍，可令其ROE提高1-2个百分点，新规定实施后将令ROE的提升空间减少0.3-0.5个百分点。

总体而言，流动性风险监管升级给券商业绩带来的影响有限，短期内搅动券商行业大局的，还是由国金证券 和腾讯 联手推出的佣金宝产品所引发的行业佣金大战。佣金宝所承诺的万二佣金率，不仅吸引相当多散户改换“门庭”，而且大量投资者以转户相威胁，以万二为目标与所属券商谈判，券商业的经纪业务将进一步沦陷，短期业绩前景堪忧。