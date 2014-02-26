重发-更新版1-《焦点》即便日本上调消费税后GDP下滑，复苏仍处于正轨--央行委员

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
不过他确信经济会持续增长，因为产出增长带动工资上调，而支出维持不变，这形成了一个良性经济循环。
石田浩二称，随着发达经济体经济力道复苏支撑一些新兴市场，出口将成为经济成长的推动力。
不过其还说道，新兴市场仍给全球经济带来一些风险，日本央行需要观察该国出口是否真的获得更多动能。
石田浩二对出口的看法可能较为乐观，此前公布的数据显示，日本1月贸易逆差创纪录，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口。
出口可能在今年增长，但是一些经济学家担心，产业空心化意味着日本出口无法像以前一样成为经济成长引擎。
这位审议委员还表示，其认为2014财年下半年至2015财年，日本通胀率很有可能达到央行所定2%的目标。
疲弱日圆对进口价格产生的影响将消退，但消费者物价的上涨压力将增加，因企业将投入成本升高的影响转嫁出去。
日本央行总裁黑田东彦也表达了类似的信心，即物价正向央行设定的目标靠拢。(完)
(编译 洪曦/王翔琼/艾茂林; 审校 田建华/许娜/侯向明)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选