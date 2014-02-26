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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 15:36 BJT

重发-更新版1-《焦点》即便日本上调消费税后GDP下滑，复苏仍处于正轨--央行委员

不过他确信经济会持续增长，因为产出增长带动工资上调，而支出维持不变，这形成了一个良性经济循环。

石田浩二称，随着发达经济体经济力道复苏支撑一些新兴市场，出口将成为经济成长的推动力。

不过其还说道，新兴市场仍给全球经济带来一些风险，日本央行需要观察该国出口是否真的获得更多动能。

石田浩二对出口的看法可能较为乐观，此前公布的数据显示，日本1月贸易逆差创纪录，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口。

出口可能在今年增长，但是一些经济学家担心，产业空心化意味着日本出口无法像以前一样成为经济成长引擎。

这位审议委员还表示，其认为2014财年下半年至2015财年，日本通胀率很有可能达到央行所定2%的目标。

疲弱日圆对进口价格产生的影响将消退，但消费者物价的上涨压力将增加，因企业将投入成本升高的影响转嫁出去。

日本央行总裁黑田东彦也表达了类似的信心，即物价正向央行设定的目标靠拢。(完)

(编译 洪曦/王翔琼/艾茂林; 审校 田建华/许娜/侯向明)
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