中国货币市场：七天回购续跌与隔夜价差收窄，资金走向仍看央行态度

路透上海2月26日 - 中国银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。

市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素，接下来的资金走向仍看央行在汇市以及公开市场的态度。

“还是要看央行的动作，一个看外汇，另外怎么对冲，如果力度不大，估计还是会维持宽松，”上海一银行交易员称。

近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。

上述交易员并谈到，目前隔夜回购利率已处相当低的水平，很难有继续向下的动力，如果资金面变化不大，料维持小幅波动；而七天品种由于与隔夜利差仍不小，可能还有一些下行空间，但幅度估计也有限。

北京时间12:05，隔夜与七天回购加权利率价差为约132个基点(bp)，而在上周四两者价差曾拉大至逾170基点(bp)。

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7552 1.7174 +3.78

七天 3.0739 3.2183 -14.44

14天 3.7585 3.8169 -5.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1600 1.8600 +130.00

七天 3.2600 2.7200 +54.00

14天 3.5000 3.0350 +46.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7500 +3.00

七天 3.0800 3.2400 -16.00

14天 3.8300 3.8200 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00

七天 3.0720 3.2780 -20.60

三个月 5.5415 5.5585 -1.70