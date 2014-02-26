中国货币市场：七天回购续跌与隔夜价差收窄，资金走向仍看央行态度

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透上海2月26日 - 中国银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。
市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素，接下来的资金走向仍看央行在汇市以及公开市场的态度。
“还是要看央行的动作，一个看外汇，另外怎么对冲，如果力度不大，估计还是会维持宽松，”上海一银行交易员称。
近期人民币急转直下的贬势，市场揣测是监管层借大举买入美元，以改变人民币单向升值预期的意图反映。为对冲汇市上所投放的流动性，中国央行公开市场周二14天正回购规模倍增至千亿元人民币，但货币市场宽松态势并未明显改观。
上述交易员并谈到，目前隔夜回购利率已处相当低的水平，很难有继续向下的动力，如果资金面变化不大，料维持小幅波动；而七天品种由于与隔夜利差仍不小，可能还有一些下行空间，但幅度估计也有限。
北京时间12:05，隔夜与七天回购加权利率价差为约132个基点(bp)，而在上周四两者价差曾拉大至逾170基点(bp)。
北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7552 1.7174 +3.78
七天 3.0739 3.2183 -14.44
14天 3.7585 3.8169 -5.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1600 1.8600 +130.00
七天 3.2600 2.7200 +54.00
14天 3.5000 3.0350 +46.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7800 1.7500 +3.00
七天 3.0800 3.2400 -16.00
14天 3.8300 3.8200 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.7500 1.7200 +3.00
七天 3.0720 3.2780 -20.60
三个月 5.5415 5.5585 -1.70
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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