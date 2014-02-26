《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月26日

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *南方航空集团 50 10 6 2/27簿记建档 农业银行 AAA 2/28 3/3 建设银行 ======================================================================================== *中国节能 100 15 6 2/27簿记建档 工商银行 AAA 2/28 3/3 环保集团 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门信达 4 3 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA- 3/6 3/7 浦发银行 ======================================================================================= *新疆农资集团 4 4 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA- 3/6 3/7 ======================================================================================= 中建海峡 4 0.5 12 2/27簿记建档 交通银行 AA 2/28 3/3 建设发展 ======================================================================================= 东方集团 15 5 12 2/27簿记建档 民生银行 AA 2/28 3/3 中信银行 ======================================================================================= 广西贺州 8 3 12 2/27簿记建档 国开行 AA 2/28 3/3 投资集团 ======================================================================================= 庆华能源集团 6 3 12 2/27簿记建档 北京银行 AA- 2/28 3/3 国开行 ======================================================================================= 天津医药集团 10 5 12 2/27簿记建档 民生银行 AA+ 2/28 3/3 ======================================================================================= 广西建工集团 7 4 12 2/27簿记建档 农业银行 AA 2/28 3/3 ======================================================================================= 江苏裕廊化工 5 2.5 12 2/27簿记建档 农业银行 AA- 2/28 3/3 ======================================================================================= 国都证券 26 8 3 2/27招标 中信建投证券 AA 2/28 3/3 ======================================================================================= 杭州实业 37 18 12 2/27簿记建档 兴业银行 AA+ 2/28 3/3 投资集团 ======================================================================================= 天津药业集团 9.8 5.8 12 2/27簿记建档 招商银行 AA- 2/28 3/3 ======================================================================================= 兰州兰石集团 8 4 12 2/28簿记建档 招商银行 A+ 3/3 3/4 ======================================================================================= 红豆集团 12 12 12 2/28簿记建档 建设银行 AA 3/3 3/4 ======================================================================================= 福建三安集团 6 6 12 2/28簿记建档 兴业银行 AA 3/3 3/4 ======================================================================================= 华数数字电视 3.5 3.5 12 3/3簿记建档 浦发银行 AA 3/4 3/5 传媒集团 工商银行 ======================================================================================= 北京首都 30 30 12 3/4簿记建档 中信银行 AAA 3/6 3/7 旅游集团 北京银行 ======================================================================================= 群升集团 10 5 12 3/4簿记建档 工商银行 AA- 3/6 3/7 ======================================================================================= 湖北省鄂西 16 6 12 3/4簿记建档 兴业银行 AA 3/5 3/6 生态文化旅游圈投资 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 2/27簿记建档 中信银行 AA+ 2/28 3/3 ======================================================================================= 巨化集团 5 5 5 2/27簿记建档 浙商银行 AA+ 2/28 3/3 （附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 海亮集团 20 10 3 2/28簿记建档 民生银行 AA 3/3 3/4 ============================================ =========================================== 广东铁路建设 36 36 7 3/3簿记建档 国开行 AA+ 3/4 3/5 投资集团 (附第五年末投资人回售选择权) ======================================================================================= 中国节能 34 17 10 3/3簿记建档 民生银行 AAA 3/4 3/5 环保集团 广发银行 ======================================================================================= 西宁特殊钢 4.7 4.7 7 3/3簿记建档 华夏银行 AA 3/5 3/6 集团 (附第五年末投资人回售选择权) ======================================================================================= 石家庄国控 40 10 7 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/7 投资集团 ======================================================================================= 贵阳城市发展 6 6 5 3/4簿记建档 兴业银行 AA 3/5 3/6 投资股份 ======================================================================================= 天津医药集团 17 17 5 3/4簿记建档 渤海银行 AA+ 3/5 3/6 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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