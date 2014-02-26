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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 17:40 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
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*南方航空集团    50      10     6   2/27簿记建档    农业银行     AAA     2/28     3/3
                                                    建设银行
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*中国节能       100      15     6   2/27簿记建档    工商银行     AAA     2/28     3/3
环保集团
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*厦门信达        4      3       12   3/5簿记建档     兴业银行   AA-      3/6     3/7
                                          浦发银行
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*新疆农资集团    4      4       12   3/5簿记建档     兴业银行   AA-      3/6     3/7
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中建海峡         4      0.5     12   2/27簿记建档   交通银行    AA       2/28    3/3
建设发展 
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东方集团        15      5       12   2/27簿记建档   民生银行    AA       2/28    3/3
                                         中信银行  
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广西贺州        8       3       12   2/27簿记建档    国开行     AA       2/28    3/3
投资集团   
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庆华能源集团    6       3       12   2/27簿记建档   北京银行    AA-      2/28    3/3
                                                    国开行
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天津医药集团   10       5       12   2/27簿记建档   民生银行    AA+      2/28    3/3
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广西建工集团    7       4       12   2/27簿记建档   农业银行    AA       2/28    3/3    
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江苏裕廊化工    5       2.5     12   2/27簿记建档   农业银行    AA-      2/28    3/3
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国都证券       26       8        3   2/27招标     中信建投证券  AA       2/28    3/3  
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杭州实业       37      18       12   2/27簿记建档   兴业银行    AA+      2/28    3/3
投资集团 
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天津药业集团    9.8    5.8      12   2/27簿记建档    招商银行   AA-      2/28    3/3
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兰州兰石集团    8      4        12   2/28簿记建档   招商银行     A+      3/3     3/4
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红豆集团       12      12       12   2/28簿记建档   建设银行    AA       3/3     3/4
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福建三安集团    6       6       12   2/28簿记建档   兴业银行    AA       3/3    3/4
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华数数字电视    3.5     3.5     12   3/3簿记建档    浦发银行    AA       3/4     3/5
传媒集团                                            工商银行
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北京首都       30      30       12   3/4簿记建档    中信银行   AAA       3/6     3/7
旅游集团                                            北京银行  
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群升集团       10       5       12   3/4簿记建档    工商银行    AA-      3/6    3/7
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湖北省鄂西     16       6       12   3/4簿记建档    兴业银行    AA       3/5    3/6
生态文化旅游圈投资
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浙江大东南      8       4       12    推迟发行      工商银行    AA-       --      --
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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营口港务集团  15.7      15.7   10   2/27簿记建档    中信银行    AA+      2/28     3/3
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巨化集团       5         5     5    2/27簿记建档    浙商银行    AA+      2/28     3/3
   （附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权）    
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海亮集团      20        10     3    2/28簿记建档    民生银行    AA       3/3      3/4
                                                    ============================================
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广东铁路建设  36        36     7    3/3簿记建档     国开行      AA+      3/4     3/5
投资集团                   (附第五年末投资人回售选择权)
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中国节能      34        17    10    3/3簿记建档     民生银行    AAA      3/4      3/5
环保集团                                            广发银行
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西宁特殊钢    4.7        4.7   7    3/3簿记建档     华夏银行    AA       3/5      3/6
集团                        (附第五年末投资人回售选择权)
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石家庄国控   40         10     7    3/4簿记建档     华夏银行    AA+      3/6     3/7
投资集团
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贵阳城市发展  6          6     5    3/4簿记建档     兴业银行    AA       3/5     3/6
投资股份                                            
======================================================================================= 
天津医药集团  17        17     5    3/4簿记建档    渤海银行    AA+       3/5     3/6
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浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行    AA-       --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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