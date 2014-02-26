路透基点：东方希望集团旗下新疆部门7.5亿元人民币贷款案启动--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，渣打银行启动了东方希望集团旗下新疆部门的7.5亿元人民币(1.22亿美元)三年期贷款案，并担任牵头行和簿记行。

消息人士称，这项分期偿还贷款利率为中国人民银行利率的104%。

承贷2亿元人民币或以上的受邀银行将获得50个基点的先付费用，并获得牵头行头衔，承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得20个基点的先付费用，并获得主办行头衔。

此项无担保贷款通过东方希望集团在新疆的全资子公司--新疆东方希望有色金属有限公司获得.

一位消息人士称，所得资金将用于生产电解铝。

东方希望集团2011年5月获得10亿元人民币三年期贷款，并在2012年6月为旗下另一部门--东方希望(三门峡)铝业有限公司获得1.4亿美元三年期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码498个基点。