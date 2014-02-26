版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 12:30 BJT

路透基点：东方希望集团旗下新疆部门7.5亿元人民币贷款案启动--RLPC

路透香港2月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，渣打银行启动了东方希望集团旗下新疆部门的7.5亿元人民币(1.22亿美元)三年期贷款案，并担任牵头行和簿记行。

消息人士称，这项分期偿还贷款利率为中国人民银行利率的104%。

承贷2亿元人民币或以上的受邀银行将获得50个基点的先付费用，并获得牵头行头衔，承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得20个基点的先付费用，并获得主办行头衔。

此项无担保贷款通过东方希望集团在新疆的全资子公司--新疆东方希望有色金属有限公司获得.

一位消息人士称，所得资金将用于生产电解铝。

东方希望集团2011年5月获得10亿元人民币三年期贷款，并在2012年6月为旗下另一部门--东方希望(三门峡)铝业有限公司获得1.4亿美元三年期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码498个基点。

东方希望集团是一家集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐