路透基点：联想将去年12亿美元贷款中的1,000万美元拿到二级市场出售

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，联想集团将在2013年12月获得的12亿美元五年期双档贷款中的一部分--1,000万美元贷款，拿到二级市场上出售，综合收益约160个基点。
这笔贷款包括4亿美元子弹式定期贷款和8亿美元循环信贷，两档在初级市场上的综合收益都定为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。据消息人士，被拿到二级市场上出售的部分来自于定期贷款那一档。
在初级市场阶段，参贷的银行包括：协调人花旗集团、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、渣打银行。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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