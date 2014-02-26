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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 12:41 BJT

路透基点：联想将去年12亿美元贷款中的1,000万美元拿到二级市场出售

路透2月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，联想集团将在2013年12月获得的12亿美元五年期双档贷款中的一部分--1,000万美元贷款，拿到二级市场上出售，综合收益约160个基点。

这笔贷款包括4亿美元子弹式定期贷款和8亿美元循环信贷，两档在初级市场上的综合收益都定为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。据消息人士，被拿到二级市场上出售的部分来自于定期贷款那一档。

在初级市场阶段，参贷的银行包括：协调人花旗集团、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、渣打银行。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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