中国债市动态：利率债收益率略现反弹，机构落袋为安卖盘增多

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透北京2月26日 - 中国银行间债市周三早盘利率债收益率略现反弹，国债期货也走弱。市场人士表示，本周开始这波行情在基本面和资金面预期推动下走暖幅度较大，但预期有待更多信息确认，机构落袋为安卖盘增多，致现券略有走弱。
“收益率有点上，隔夜资金利率稍微高了点，之前收益率下挺多，再往下空间不大，技术反弹吧，”华东地区一银行交易员称，“最近这波比较大的行情是基本面和资金面预期推动的，现在(机构)稍微退了点。”
北京一国有大行交易员亦表示，现券收益率大幅下行后，止盈盘力量渐强，收益率现技术回弹。无论是基本面的疲弱，还是资金宽松预期，都有待进一步消息确认。短期关注央行货币政策态度，交易相机而动。
上述华东地区交易员则预计，现券短期内或呈现震荡格局，关注“两会”政策定调。
备受关注的中国“两会”将在3月初召开，其中全国政协十二届二次会议将于3月3日召开，十二届全国人大二次会议定于3月5日拉开帷幕。
银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。市场人士指出，近期人民币汇率疑似在央行干预下的连续贬值，在热钱流入压力不减的情况下，令人民币流动性得到源源补充，而短期内尚看不到收紧资金面的因素。
七年固息国债基准券--13附息国债20券最新报价对应收益率 为4.35%/4.29%，上交易日尾盘报4.31%/4.28%。银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率较上周五大跌逾14个基点(bp)。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.292元，跌0.08元，或0.09%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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