更新版 2-香港预算：政府预测今年GDP增而盈余减，削一次性纾缓措施规模

* 2013年GDP增2.9%略逊预期，预测2014年增长3-4%

* 2014/15财年削减一次性纾缓措施规模至200亿港元

* 维持宽免2013/14年度薪俸税及个人入息税、利得税

* 全面宽免ETF交易印花税

* 再次发行不多于100亿港元的iBond

* 料下年度土地供应可达标 (新增记者会内容及评论)

路透香港2月26日 - 香港财政司司长曾俊华周三发表2014/15年度财政预算案，一如市场预期缩减一次性纾缓措施的规模，以平衡经常开支增加，预料14/15年财年末的综合盈余91亿港元，是2009/10年度恢复盈余以来最少。

至于香港2013年本地生产总值（GDP）增长为2.9%，略低于此前3%的预测。政府并预测，2014年GDP增长3-4%；2015-18年间的平均每年实质增长为3.5%，低于过去10年4.5%的平均趋势增长率。预测2014年的基本平均通胀率为3.7%，整体通胀率则为4.6%。

曾俊华此前已多次表示本地GDP未来很难维持过去增长，加上劳动人口比例下降，政府的收入将逐步减少，而各项基本福利开始将持续上升，政府必须要未雨绸缪。

“我们现在的财政状况还是稳健的。在未来的二、三十年，我们的经济会继续增长，政府收入会继续上升，开支可以继续增加，只是增加的幅度必须有纪律地跟经济和收入增长相适应。”曾俊华在立法会发表预算案称。

“我们要严格控制开支增长，每年拟订财政预算案时，以中期预测的本地生产总值名义增长率，作为预算开支总额增幅的上限。”他说，政府更应紧守财政纪律，加强内部监管机制，因应政策的缓急先后，调节不同范畴的开支幅度，作适当的取舍。

曾俊华引述“长远财政计划工作小组”即将发表的报告内容指出，如果政府既按人口结构和价格调整开支，又在教育、社会福利和医疗三个范畴，按过往每年约3%的开支增长趋势提升服务，政府开支则会平均每年增加7.5%，结构性赤字会在七年后出现。该推算对政府是一个适时的预警。

“任何一个政府看到有可能发生的情况，是不会让它发生，所以我们会在收入、支出、储蓄方面做些事情，令最坏情况不会发生。”他说，政府会控制开支增长不高于收入和经济增长，不会减少开支，反而会继续增加。

政府预计2014/15年度的综合盈余将减少至91亿港元，财政储备料为7,550亿港元，比上一年度的7,459亿港元略增。除了因金融海啸影响令2008/09年度录得赤字外，政府自2009/10年度以来每年均录得财政盈余120-713亿港元不等。

评级机构标准普尔表示，预算案反映香港拥有稳健及具前瞻的政策环境，支持香港的“AAA”信贷评级。

**下财年续派糖，惟大幅“减甜”**

曾俊华在新一份预算案中仍然宣布了涉资200亿港元的一次性纾缓措施（俗称“派糖”），但对比上一财年的330亿港元，则是大幅“减甜”。

他在记者会上表示，希望大众不要太集中于一次性的纾困措施，这部分只占政府总支出的5%，而其他恒常措施是其15倍，下一年度的按年增长达到7.8%，覆盖医疗、经济、教育等多方面，所有市民都能受惠。

“一次性措施是反周期措施，由于预期今年经济有改善，全民就业，市民收入有改善，（措施）力度稍为减慢是适当的。”他说。

政府仍然维持宽免2013/14年度薪俸税及个人入息税与利得税、以及利得税，上限均为1万港元。但至于对持有物业人士的差饷补贴则缩减一半，至宽免2014/15年度首两季的差饷，维持每户每季1,500港元为上限。至于电费补贴于14/15年度财不再提供。

除了一次性措施，曾俊华并建议提高供养父母或祖父母的免税额，料约55万名纳税人可受惠。供养60岁或以上父母或祖父母的免税额，由3.8万港元增加至4万港元，而供养55-59岁父母或祖父母的免税额，由1.9万港元增加至2万港元。

“考虑到竞争力和市民的承受能力，大幅加税空间有限。”曾俊华说，他原则上不排除任何增加税收的方法，但明白任何新税种的建议，都具争议性，需要充分酝酿和社会讨论。现阶段，政府的工作重点是缓解人口老化对经济容量的制约，推动经济向更高增值发展，增加和保障收入。

随着香港周边城市包括珠三角等经济的发展，以至上海积极发展成为国际金融中心，其他国家也在争夺离岸人民币中心的地位，令人忧虑香港的优势和竞争力可能逐渐减弱，国际地位会被其他地区取代。

曾俊华认为，香港一直是跟全球接轨，跟境外建立广泛和深厚的商业联系，发展国际市场；维持市场开放，确保人才、货物、资金和资讯自由流通，巩固香港融汇中西的国际都会地位。

他指出，香港的四大支柱产业--贸易物流、金融、旅游和专业服务，已经建立起相当的规模，在可见的将来仍然有巨大的发展空间，向更高增值的方向迈进。但他同时亦承认，人才、土地和人口老化是制约香港未来发展的主要因素。

**全面宽免ETF交易印花税**

目前金融服务业贡献香港GDP的15.9%，香港亦是全球最大的离岸人民币业务中心。曾俊华表示，随着世界各金融中心相继发展离岸人民币业务，香港要凭先行者的优势，为海外各地的金融机构提供批发层面的人民币服务，同时致力深化现有业务，包括人民币结算的贸易融资、人民币计价的金融产品和跨境再保险、内地的跨境直接投资、资产管理和基金发展等。

香港证监会和内地相关机构就两地建立基金互认安排，已经基本达成共识。安排落实后，两地基金产品的种类会更多元化。

至于吸引私募基金来港开展业务，政府亦已完成业界谘询，会尽快展开立法工作。有关建议引入开放式基金公司形式，吸引基金来港注册，政府亦已经拟订规管框架，将于下个月展开谘询。

曾俊华并宣布建议全面宽免交易所买卖基金（ETF）交易的印花税，令港股成分较高的ETF，能够降低交易成本，促进香港在ETF开发、管理和交易三方面的发展。截至去年底，在香港交易所上市的ETF增至116个，日均成交金额达37亿港元，令香港成为亚太区最大的ETF市场之一。

本地债券方面，监于市民对政府通胀挂钩债券(iBond)反应热烈，以及目前港元利息仍低，预算案建议再发行一次不多于100亿港元的iBond，年期为三年。iBond由2011年开始推出来以来，已先后发行三笔，每笔100亿港元。首笔iBond于2014年7月到期赎回。

在土地供应方面，政府近年致力增加土地供应，并已定下未来10年兴建共47万个住宅单位的目标，公、私营房地产比例为6:4；并同时增加商用土地供应，以稳定楼市及为各行各业发展提供空间。

曾俊华表示，于2013/14年度从不同来源提供的土地估计可兴建约1.8万个私人住宅单位，低于平均每年可兴建约2万个单位的长期工作指标，这主要由于铁路物业发展项目、市区重建局项目、须修订地契／换地的私人发展项目的进度较预期慢。

在2014/15年度的卖地计划中，政府纳入34幅住宅土地，可供兴建约1.55万个单位，综合各个土地供应的来源，政府预计14/15年度可以达到私人住宅土地平均每年2万个的供应目标，预算卖地收入为700亿港元，较13/14年度的841亿港元为低。

投行巴克莱指出，政府供应的土地可建单位增加，但预计下年度卖地收入反而减少，或暗示地价可能出现下调。（完）

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