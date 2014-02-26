《热点透视》中国互联网行业将出现哥斯拉般的巨头

撰稿/Robyn Mak

路透香港2月26日 - 中国互联网行业即将出现像怪兽哥斯拉一样的企业。就像这个虚构怪兽因为遭受核辐射而变得体型超大，阿里巴巴等公司因为中国的特殊国情--从人口规模到知识产权保护严重欠缺--而大受裨益。现在的问题是，这中间的哪家企业最有可能给国外市场带来颠覆性影响。

不久前，中国最大的互联网品牌还被认为是模仿的美国对象的翻版。部分原因在于一些国外竞争对手被严格监管的互联网市场拒之门外，而中国网民数量有6.18亿人。加之知识产权机制监管欠缺，中国本土企业能轻而易举地借鉴他人创意，来填补市场空白。新浪微博、人人网 、优酷土豆 分别就是中国版的Twitter 、Facebook 和Youtube。

那一局面目前在改变。搜索引擎百度 、电子商务集团巴里巴巴、社交媒体和游戏企业腾讯 三大互联网巨头已不再局限于做产品，他们已经在打造各自的平台。他们想将游戏、广告、电子商务、社交媒体和金融服务打包，全套提供给移动互联网用户。其中最具颠覆性的是，支付网络受关注程度日益上升。腾讯用户可使用移动聊天软件微信(WeChat)为游戏、金融产品和打车付费。而美国还没有类似的做法。

海外扩张对企业来说很有吸引力，但中国的几大互联网巨头在这方面行动缓慢。百度低调地在泰国、巴西和埃及进行搜索引擎测试。腾讯也开始将谷歌 账户与微信做关联。阿里巴巴则计划在美国推出一个零售网站。

腾讯最有可能脱颖而出。原因之一是进入游戏领域的壁垒很低，游戏玩家太善变了。如果腾讯能通过微信平台将游戏玩家吸引过来，他们的忠诚度会提高。而阿里巴巴电子商务网络和百度搜索引擎想在美国这样的成熟市场赢得关键用户群，则要难一些。