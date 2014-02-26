中国货币市场：兴业银行三个月期同业存单中标对应收益率5.30%--公告

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透上海2月26日 - 中国兴业银行 周三公告称，该行今日在银行间市场招标发行的三个月期同业存单，中标价为98.723元人民币，对应收益率5.30%，最终发行量50亿元。
此为兴业银行今年第002期同业存单，采用单一价格招标方式发行，价格区间98.712元-98.784元，对应收益率区间5.35%-5.05%；最低发行量20亿元，最高发行量50亿元。
兴业银行上周发行了今年首只同业存单，总额20亿元人民币，期限三个月，以报价方式发行，发行价98.6650元，按365天计，参考收益率为5.55%。
北京时间15:22，银行间市场三个月期质押式回购加权利率 报4.9013%；而三个月Shibor 今日报5.5415%。
中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，兴业银行公布2014年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行 和中信银行 的规模相同。
以下为明日同业存单的具体发行条款：
兴业银行2014年第002期同业存单
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计划发行量(亿元) 50
实际发行量(亿元) 50
期限(月) 3
发行方式 招标发行
发行价(元) 98.723
起息日/缴款日 2014-2-27
到期日 2014-5-27
参考收益率 5.30%
(按365天计)
中国央行去年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看相关细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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