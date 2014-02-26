更新版-香港预算: 2014/15年度预算案重点一览

(新增财政预算案要点)

路透香港2月26日 - 香港政府周三公布2014/15年度财政预算案。财政司司长曾俊华表示，香港2013年全年经济增长2.9%，较上年的1.5%快速。中国经济表现坚韧，为香港经济带来支持。

**2013年主要经济数据** --面对2013年环球经济挑战，香港本地经济保持稳健，全年经济成长2.9%，上一年为1.5%。

--欧美经济的复苏速度缓慢，拖累香港外贸表现。2013年全年输往美国的货物衰退4%，输往欧盟的货物全年小跌1%。中国经济表现坚韧，是区内的动力源头，为香港经济带来支持。香港货物出口超过一半输往内地，增长较其他市场快。旅游方面，内地旅客占所有旅客的七成半，有助稳定香港经济，支持本地就业。

--年全年平均整体通胀率为4.3%，基本通胀率为4.4%，较2012年回落了0.7个百分点。能源和原材料价格稳定，入口食品价格升幅亦大致温和。私人房屋租金方面，2012年上升的滞后效应，使去年第三季的通胀稍为上升。不过，随着新订私人租金自去年初升幅收窄，通胀有所回落。

--全年失业率平均为3.3%，有助支持本地消费市场。去年财政预算案中推出的各项计划，包括330亿港元的一次性反周期措施，对经济增长有1.3%提振作用，有助稳定经济，保障就业。

--2013年访港旅客超过五千万人次，较上年增加11.7%；总消费增长14.8%，达3,400亿港元。旅游业占本地生产总值4.7%。

**2014年经济展望**

--2014年本地生产总值(GDP)成长率预估为3-4%，低于过去10年平均增长率4.5%。只要外围形势没有逆转，可望保持全民就业。

--今年全年平均通胀率预估为4.6%，基本通胀率为3.7%。环球经济增长以及物价升幅仍会温和，食品价格亦大致平稳。本地方面，生产要素成本的升幅趋向缓和，加上去年新订住宅和商舖租金升幅显着减慢，有助降低今年的通胀压力。

--在低利率、资金泛滥的情况下，香港物业市场偏离经济基调，泡沫风险高企。在楼市供求回复至较平衡的水平前，政府有必要维持各项管理需求措施，以免楼市泡沫风险增加，损害整体经济和金融稳定。

**金融中心**

--监于市民反应热烈，以及目前港元利息仍低，今年将以本地居民为对象发行一次不多于100亿港元的政府通胀挂鈎债券（iBond），年期为三年。 --建议全面宽免ETF交易的印花税，令港股成分较高的ETF，能够降低交易成本，促进香港在ETF开发、管理和交易三方面的发展。

**住宅及土地供应**

--2013/14年度政府共推售36幅住宅土地，提供约14,000个私人住宅单位，为2000/01年度以来新高。计及其他发展项目，不同来源提供的土地估计可兴建约18,000个私人住宅单位，略低于平均每年可兴建约20,000个单位的原订目标，主要由于铁路物业发展项目、市区重建局项目、须修订地契／换地的私人发展项目的进度较预期慢。

--预计未来三至四年，在「熟地」上已经展开或将会展开的私人住宅项目，连同其他已落成但仍未售出的单位，可供出售的私人住宅单位约有71,000个。

--已物色可作住宅用途的150幅土地，如全数成功改划，预计可在未来五年推出，兴建约21万个公私营单位。政府在2014／15年度卖地计划中，纳入34幅住宅土地，可供兴建约1万5,500个单位，其中24幅是新增土地。综合各个土地供应的来源，我们预计下一年度可以达到私人住宅土地平均每年的供应目标。

--14/15年度的卖地计划会包括七幅商业／商贸用地和一幅酒店用地，可提供约23万平方米楼面面积以及约1,100个酒店房间。

**公共财政及纾缓措施**

政府计划推出以下纾缓措施，涉及约200亿港元，连同预算案其他措施，可以为GDP提供0.7个百分点的提振作用：

--宽减2013/14年度75%的薪俸税和个人入息课税，上限为一万港元。政府收入将减少约92亿元。 --宽减2013/14年度75%的利得税，上限为一万港元。政府收入将减少约10亿元。 --宽免2014/15年度首两季差饷，以每户每季1,500港元为上限。政府收入将减少约61亿元。 --为公屋住户代缴一个月租金。这项措施涉及开支10亿港元；向领取综合社会保障援助(综援)、高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴的人士发放额外津贴，额外开支为27亿港元。 --提高供养父母或祖父母的免税额，减轻纳税人这方面的负担，政府每年的税收会减少约3亿港元。

**基础建设**

为保持香港国际枢纽城市的高效率运作，加强竞争力，提升人流、物流、资金和资讯流通的效率，提升居住质素，是政府未来首要的工作之一。

--期望赤鱲角香港国际机场造价逾千亿港元的三跑道系统规划在今年内获得通过，争取在2023年落成启用。去年旅客流量接近六千万人次，货运量超过410万公吨。现有两条跑道的航机升降量，预计明年将进一步由现时每小时65架次提升至68架次，以应付需求。

--港珠澳大桥2016年通车后，大屿山会由香港西部的尽头，变成珠三角的中心，大幅提升发展潜力。广深港高速铁路香港段明年完工，来往广州和香港的时间会缩短至48分钟，有助乘客可以利用内地一万六千公里的高铁网，前往各主要城市。

--造价超过1,100亿港元的西港岛线、南港岛线东段、观塘线延线和沙田至中环线，预计在今年年底至2020年期间相继落成投入服务，进一步伸延现有网络。(完)

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯/杨淑祯)