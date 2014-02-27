《台湾金融市场一周展望》美国重量数据周投变数，台股寄望中国两会利多

* 下周美国重量级经济数据登场

* 寄望中国两会释利多助台股破前高

* 市场看好台股下周震荡盘坚

* 债市殖利率下档逢压、台币难脱既有区间

记者 詹静宜

路透台北2月27日 - 台湾股市加权指数 本周距离前波高点仅咫尺之遥，下周美国将进入重量级数据周，包括ISM及非农就业报告皆将揭晓，市场关注是否为台股再战前高投下变数。

分析师认为，近期美国总经数据屡受天候所累表现欠佳的影响已经式微，反倒是即将于3月初召开的中国人大和政协“两会”可望为台股加分。

保德信投信国内投资部主管叶献文表示，下周台股可望震荡盘坚，目前距离前高只差约30点，看好3月初两会端出“政策牛肉”，加以下周六为两岸服贸协议最后一场公听会，两岸开放议题可望带动加权指数盘坚。

“3月天气转好，数据只能变好，不能变差，否则影响将扩大。”他说。

他认为，受到2月极地涡旋气候影响，市场多数对近期美国总经数据的预期皆有所修正，因此下周美国公布重要经济数据对台湾金融市场的影响较为有限，等到3月天气因素去除后，届时市场将重新审视美国经济复苏的力道。

花旗投顾副总裁王进彰也指出，美国联邦储备理事会(美联储/Fed)主席叶伦周四再赴国会听证，并不认为其说法会出现明显改变。目前美国受天候影响的数据表现并未太差，既定政策不需要大幅调整，市场预料美联储将仍继续每次续减QE(量化宽松)购债规模100亿美元的步调。

他并预期，短线美股偏向高档整理；至于台股加权指数也持续向上盘高，下周有望挑战今年盘中高位的8,668.95点。

本周台股大盘指数周线微幅收高0.44%，为连续第三周收高。周五市场因公众假期休市一天。

**3月台股仍看个股表现**

台股下周迈入第一季底最后一月，市场偏向正面看待台股，不过分析师都坦言，3月加权指数空间有限，仍是个股表现的一个月份。

富邦投顾总经理萧乾祥表示，下周台股有机会突破前波盘中高点8,668点的位置，但突破幅度不会很大，只能算是个“小确幸”。

他并指出，原本市场以为美国QE退场后，市场资金将逐步撤离新兴市场，惟观察近期外资已连续九日买超台股看来，市场信心面也逐渐回笼，台湾算是新兴市场中较不受QE退场影响的市场，3月仍正向看待台股。

萧乾祥预估，下周台股加权指数主要交投区间落在8,500-8,700点，也不排除下周有挑战8,800点的机会，看好光学、半导体、4G等电子股将优于传产股。

此外，保德信叶献文也表示，短线台股借由中小型股资金回笼，持续推升大盘指数走高，下周台股维持区间震荡盘坚走势，但指数空间相对有限，料主要交投落在8,600点上下两百点。

叶献文坦称，现在仍是抢钱的行情，虽说指数向上空间有限，但个股表现仍有追逐空间。

**台债下周偏向震荡整理**

本周二10年新券的标债变数厘清后，主流券殖利率随美债接连走低，不过，周四已略见获利了结卖压，令主流券回归区间整理；展望下周美国重要数据公布在即，短线台债难免受美国经济数据好坏而上下波动。

交易员指出，下周美国公布的经济数据较多，其中以周一的ISM及周五的非农就业报告较为重要，且周三美联储将公布经济褐皮书，此皆干扰下周台债走势；然而市场解读近期美国数据欠佳多半跟天候恶劣有关，因此推测对债市的影响幅度将有限。

“下周变数较多，台债波动会大一点!”一位银行台债交易员说。

此外，台债筹码面因素也不容忽视。交易员指出，由于10年新券103/6刚标售完，筹码比较凌乱，殖利率也会偏向震荡整理，略趋于测试筹码稳定度，且五年期主流券103/4也面临既有筹码换券至10年新券操作而走扬。

有票券交易员提及，3月底才会公布发债计划，还有一个月的空窗期，因此台债不致于出现太大波动，只不过往下追价力道趋弱，毕竟殖利率向下测试的风险偏高，因此多方陆续出现调节卖压，令五年券和10年新券殖利率皆收在本周高位。

市场预估，下周五年期公债 主要交投区间暂看在1.07-1.12%，区间略较上周走扬，而10年期公债主交投区间则暂估在1.56-1.62%。

**下周台币波动料不脱区间**

对于美联储主席叶伦周四赴国会听证，交易员认为，由于美联储的政策透明度已高，市场仍解读天候因素是影响经济数据好坏的主因，在数据表现尚未能显现经济发展的全貌下，各方对美联储未来的政策方向将先持观望，对国际美元的影响中性。

反倒是乌克兰事件的发展是牵动新兴市场货币的一个不确定因素。

汇银人士表示，俄罗斯在乌克兰边境发动演习，美国立即发出警告，并造成西方世界的不安，局势有可能由现况演变成西方世界与俄罗斯之间更大的紧张，这料将牵动市场的风险偏好，进一步影响新兴市场货币走势。

至于人民币走势已在本周末之前回稳，市场认为，中国人民银行预料为了向汇市注入更多的双向波动，为进一步的改革举措做准备，在其走贬趋势可控之下，更有助市场信心回稳。

反观台币，汇银人士表示，近期人民币单周大贬、韩元波动加剧等，原本预料会较大幅波动台币汇价的因素，但都无法令台币汇价明显波动，近二周以来台币汇价持续在30.250-30.350的区间之内盘整。

交易员认为，央行政策引导汇市的力量仍然强劲，即便是外资频繁地进出，央行也能够令其对台币汇价的波动降到很低，预料央行仍将会平稳汇价，下周台币的波动预料不脱区间。

至于下周货币市场方面，资金调度人士认为，月初市场将恢复宽松，但因3月有季底以及央行将召开理监事会议等变数影响，因此宽松的状态不会维持太久，短率也难见下跌走势。

一票券商交易员表示，下月因有季底因素，因此会提早因应。预料前两周短率持平，但第三、四周季底效应就会出现。

“央行3月也要开理监事会议，再加上季底，变数很大。”该人士称。