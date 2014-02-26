版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 13:16 BJT

香港股市：恒指早盘小涨，中石化股价受改革预期激励

路透香港2月26日 - 香港股市周三早盘表现迟滞，因人民币再度跌破中间价，令市场对中国下周两会政策改变的不安情绪上升。

不过有媒体报导称，两会期间中国石油化工股份 可能公布更多改革计划，推高该公司股价。

截至中午，香港恒生指数 小涨0.2%至22,358.9点；恒生国企指数 则小跌0.1%。和内地市场相比，恒指和国企指数本周以来表现相对较佳，分别跌约1%和2%。

中国石化股价上涨3%，此前第一财经日报报导称，该公司董事长傅成玉表示，中石化要走整体改革的道路，两会期间公司可能会有相应动作。

比亚迪股份 大涨6.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐