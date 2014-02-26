香港股市：恒指早盘小涨，中石化股价受改革预期激励

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透香港2月26日 - 香港股市周三早盘表现迟滞，因人民币再度跌破中间价，令市场对中国下周两会政策改变的不安情绪上升。
不过有媒体报导称，两会期间中国石油化工股份 可能公布更多改革计划，推高该公司股价。
截至中午，香港恒生指数 小涨0.2%至22,358.9点；恒生国企指数 则小跌0.1%。和内地市场相比，恒指和国企指数本周以来表现相对较佳，分别跌约1%和2%。
中国石化股价上涨3%，此前第一财经日报报导称，该公司董事长傅成玉表示，中石化要走整体改革的道路，两会期间公司可能会有相应动作。
比亚迪股份 大涨6.4%。(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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