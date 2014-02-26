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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 13:35 BJT

澳洲股市：徘徊在五年半高位附近，投资人谨慎看待股价估值

路透悉尼2月26日 - 澳洲股市周三小幅收高，上日在盘中触及五年半高位之后，投资人对股价变得昂贵的股票态度益发审慎。

S&P/ASX 200指数 收高0.1%或3.2点至5,437.0点。指数周二下滑0.1%，从盘中高位回落至2008年6月以来的水平。

财报季大致表现乐观，帮助澳股从1月下跌3%中回升，2月迄今涨幅接近5%。(完)
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