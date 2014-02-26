中国股市：沪综指收升结束四连跌，石化能源等权重股获拉抬

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透北京2月26日 - 中国股市沪综指周三收升，结束四连跌。受石化、能源等权重股护盘拉升拉影响，股指午后翻红市场止跌反弹，但成交量明显萎缩。分析师指出，今日市场人气散淡，反弹缺乏成交量配合，料本次调整仍未结束。
沪综指 收报2,041.254点，涨7.035点或0.35%，上证A股今日成交额959亿元人民币，上日为1,275亿元，较上一交易日减逾二成。
“权重股护盘，涨幅居前的主要是有色、两桶油。今天盘中回升也没有成交量配合，明显还是权重股撑指数。”国信证券资深策略分析师闫莉认为。
她并指出，技术上看，前期股市虽然连续下跌，但本轮下跌指数没有接近支撑位，而且没有出现明显超跌现象，因此本次调整仍未结束。
中国石化A股 周三收涨3.68%，走势强于大盘。
沪深300指数 收报2,163.405点，涨0.25%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,149.4点，跌0.39%，成交665,561手。（完）
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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