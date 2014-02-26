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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 15:11 BJT

中国股市：沪综指收升结束四连跌，石化能源等权重股获拉抬

路透北京2月26日 - 中国股市沪综指周三收升，结束四连跌。受石化、能源等权重股护盘拉升拉影响，股指午后翻红市场止跌反弹，但成交量明显萎缩。分析师指出，今日市场人气散淡，反弹缺乏成交量配合，料本次调整仍未结束。

沪综指 收报2,041.254点，涨7.035点或0.35%，上证A股今日成交额959亿元人民币，上日为1,275亿元，较上一交易日减逾二成。

“权重股护盘，涨幅居前的主要是有色、两桶油。今天盘中回升也没有成交量配合，明显还是权重股撑指数。”国信证券资深策略分析师闫莉认为。

她并指出，技术上看，前期股市虽然连续下跌，但本轮下跌指数没有接近支撑位，而且没有出现明显超跌现象，因此本次调整仍未结束。

中国石化A股 周三收涨3.68%，走势强于大盘。

沪深300指数 收报2,163.405点，涨0.25%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,149.4点，跌0.39%，成交665,561手。（完）
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