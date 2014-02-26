表格：德国3月GFK消费者信心指数升至8.5，为七年来最高

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透柏林2月26日 - 德国3月GfK消费者信心指数升至七年来最高，提升了市场对于国内消费将驱动今年经济成长的预期。
GfK市场研究机构周三表示，3月GfK消费者信心指数升至8.5，2月上修为8.3。
以下为详细数据：
14年3月 14年2月 13年3月
消费者信心指数 8.5 8.3 5.9
消费者信心指数分项 14年3月 14年2月 13年3月
购买意愿 48.9 50.0 37.0
收入预期 48.6 46.2 31.8
景气循环预期 31.9 35.3 -2.5
注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 侯向明； 审校 杜明霞)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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