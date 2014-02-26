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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 15:09 BJT

表格：德国3月GFK消费者信心指数升至8.5，为七年来最高

路透柏林2月26日 - 德国3月GfK消费者信心指数升至七年来最高，提升了市场对于国内消费将驱动今年经济成长的预期。

GfK市场研究机构周三表示，3月GfK消费者信心指数升至8.5，2月上修为8.3。

以下为详细数据：

14年3月 14年2月 13年3月

消费者信心指数 8.5 8.3 5.9

消费者信心指数分项 14年3月 14年2月 13年3月

购买意愿 48.9 50.0 37.0

收入预期 48.6 46.2 31.8

景气循环预期 31.9 35.3 -2.5

注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。

景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 侯向明； 审校 杜明霞)
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