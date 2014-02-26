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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 14:27 BJT

台湾股市：小幅收升成交量能创三周新高，多头上攻意图明显

路透台北2月26日 - 台湾股市周三微幅收升，站上8,600点整数关卡，成交量能也创下三周新高。分析师指出，这显示多头上攻前高8,668点的意图明显，但也预期未来盘势震荡加大。

台湾加权股价指数 收报8,600.86点，微涨0.29%。成交初值 为1,039.48亿台币，上日修正后为920.63亿；前波量能高位在2月5日的1,358.03亿台币。

凯基投顾分析师张明祥表示，今天的量是8,230点反弹以来最大的量，“这隐含着多头想藉由量能放大，很有意图去攻8,668点的前波高点。”

今年1月16日台股盘中攻上8,668.95点的高位。张明祥解释，今日的成交量已突破农历年前在8,668点附近约2兆台币高档套牢量，换算当时日均量约达950-1,000亿。由于目前系统性风险不高，领先由高价电子股带头上攻。

股王大立光 收涨停报1,320台币；智能手机厂商宏达电 收高4.92%报138.5台币。

分析师认为，台股过高点一般有拉回的惯性，而3月中旬美联储又有议息会议，一般可能导致新兴市场的股汇价走疲，对指数而言将震荡加大。

本地时间14:04时，亚股涨跌互见，日本股市 跌0.54%，韩国股市 涨0.3%，香港恒生指数 则持平。(完) 　　
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