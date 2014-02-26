台湾股市：小幅收升成交量能创三周新高，多头上攻意图明显

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月26日 - 台湾股市周三微幅收升，站上8,600点整数关卡，成交量能也创下三周新高。分析师指出，这显示多头上攻前高8,668点的意图明显，但也预期未来盘势震荡加大。
台湾加权股价指数 收报8,600.86点，微涨0.29%。成交初值 为1,039.48亿台币，上日修正后为920.63亿；前波量能高位在2月5日的1,358.03亿台币。
凯基投顾分析师张明祥表示，今天的量是8,230点反弹以来最大的量，“这隐含着多头想藉由量能放大，很有意图去攻8,668点的前波高点。”
今年1月16日台股盘中攻上8,668.95点的高位。张明祥解释，今日的成交量已突破农历年前在8,668点附近约2兆台币高档套牢量，换算当时日均量约达950-1,000亿。由于目前系统性风险不高，领先由高价电子股带头上攻。
股王大立光 收涨停报1,320台币；智能手机厂商宏达电 收高4.92%报138.5台币。
分析师认为，台股过高点一般有拉回的惯性，而3月中旬美联储又有议息会议，一般可能导致新兴市场的股汇价走疲，对指数而言将震荡加大。
本地时间14:04时，亚股涨跌互见，日本股市 跌0.54%，韩国股市 涨0.3%，香港恒生指数 则持平。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选