韩国股市：收升创近两个月高位，外资连四日买超

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透首尔2月26日 - 韩股周三收高并创下近两个月高位，为连续第二天上涨，因外资连四日敲进韩股。
韩股综合股价指数 收高0.3%至1,970.77点。盘中高见1,973.88点，为1月2日以来最高。
外资买超韩股446亿韩元，机构投资人买超1,223亿韩元。
电子股领涨，三星电子 收高0.6%。(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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