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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 14:27 BJT

韩国股市：收升创近两个月高位，外资连四日买超

路透首尔2月26日 - 韩股周三收高并创下近两个月高位，为连续第二天上涨，因外资连四日敲进韩股。

韩股综合股价指数 收高0.3%至1,970.77点。盘中高见1,973.88点，为1月2日以来最高。

外资买超韩股446亿韩元，机构投资人买超1,223亿韩元。

电子股领涨，三星电子 收高0.6%。(完) 　　
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