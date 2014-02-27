中国公开市场：今日进行600亿14天正回购，本周净回笼1,600亿--业内人士

路透上海2月27日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币14天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼1,600亿元。

央行周二进行了1,000亿元14天正回购操作，而本周无央票，以及正/逆回购到期。

在时隔八个月后，央行上周重启正回购，其中上周二进行了480亿元，上周四操作量为600亿元，期限均为14天，利率同为3.80%。当周共因此净回笼资金1,080亿元。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)

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