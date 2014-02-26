台湾债市：10年券103/6殖利率收跌，随美债反应美消费者信心逊预期

* 反应美国消费者信心数据不如预期 * 10年券103/6殖利率随美债微跌 * 明日103/6殖利率暂看在1.55-1.59% 路透台北2月26日 - 台湾10年公债103/6期 发行前交易殖利率周三微跌。 交易员称，由于美国消费者信心数据表现不如预期，引领10年新券103/6殖利率随美债走跌 ，短线台债仍将随美国经济数据好坏而上下波动。 他们指出，目前台债交投转向聚焦下周一发行的10年新券103/6，明日为该券空单最后 一天回补日，市场操作倾向中性偏多，不过追价力道有限略有收敛殖利率跌幅，若无法实质 突破发行前交易的盘中低位1.564%，或将回归区间整理格局。 “随103/6殖利率走低，市场偏向谨慎。”一位票券台债交易员称。 银行台债交易员指出，随着30年及10年长券标债变数厘清，台债交投重心转到10年新券 103/6，不排除103/6殖利率仍有机会再往下测试，至于五年主流券103/4则略见换券卖压， 令殖利率反转收高，然该券得标利率落在1.08%，料短线殖利率弹幅空间有限。 市场预估，明日五年券103/4 主交投区间暂看在1.07-1.09%；10年券103/6 主要交易区则暂估在1.55-1.59%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.65 1.0875 1.0720-1.0875 114.5 10 103/6 -0.60 1.5740 1.5647-1.5740 113.0 美国公债价格周二上涨，因交易商聚焦趋软的美国消费者信心数据，未理会显示美国去 年房价升幅为2005年来最大的强于预期数据。指标10年期公债 升12/32，收益率 报2.705%，周一报2.745%。 2/24当周全球重要经济事件与数据包括： 周三：英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲、波 士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率。 周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初 请失业金人数、欧元区企业景气指数。 周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理 人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出 席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.5780 5 103/4 1.0870 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)