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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 14:41 BJT

台湾债市：10年券103/6殖利率收跌，随美债反应美消费者信心逊预期

* 反应美国消费者信心数据不如预期
    * 10年券103/6殖利率随美债微跌
    * 明日103/6殖利率暂看在1.55-1.59%

    路透台北2月26日 - 台湾10年公债103/6期 发行前交易殖利率周三微跌。
交易员称，由于美国消费者信心数据表现不如预期，引领10年新券103/6殖利率随美债走跌
，短线台债仍将随美国经济数据好坏而上下波动。
    
    他们指出，目前台债交投转向聚焦下周一发行的10年新券103/6，明日为该券空单最后
一天回补日，市场操作倾向中性偏多，不过追价力道有限略有收敛殖利率跌幅，若无法实质
突破发行前交易的盘中低位1.564%，或将回归区间整理格局。
    
    “随103/6殖利率走低，市场偏向谨慎。”一位票券台债交易员称。
    
    银行台债交易员指出，随着30年及10年长券标债变数厘清，台债交投重心转到10年新券
103/6，不排除103/6殖利率仍有机会再往下测试，至于五年主流券103/4则略见换券卖压，
令殖利率反转收高，然该券得标利率落在1.08%，料短线殖利率弹幅空间有限。
    
    市场预估，明日五年券103/4 主交投区间暂看在1.07-1.09%；10年券103/6
主要交易区则暂估在1.55-1.59%。
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.65     1.0875   1.0720-1.0875     114.5
   10     103/6                   -0.60     1.5740   1.5647-1.5740     113.0
    
    美国公债价格周二上涨，因交易商聚焦趋软的美国消费者信心数据，未理会显示美国去
年房价升幅为2005年来最大的强于预期数据。指标10年期公债           升12/32，收益率
报2.705%，周一报2.745%。        
    
    2/24当周全球重要经济事件与数据包括：

    周三：英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲、波
士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率。
    
    周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初
请失业金人数、欧元区企业景气指数。
    
    周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理
人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出
席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。

         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10      102/10                       1.5780
          5       103/4                       1.0870
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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