中国金融：自3月起上海自贸区小额外币存款利率上限取消--央行上海总部

路透北京2月26日 - 继扩大人民币跨境使用政策之后，又一个自贸区开放政策出台。中国人民银行上海总部周三称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。

刊登在央行上海总部网站上的新闻稿称，上限放开后，自贸试验区将在全国率先实现外币存款利率的完全市场化，在负债产品市场化定价上先走一步。这是利率市场化改革的重要一步，自贸试验区的先行先试，将为在全国推进这项改革积累可复制、可推广的经验。

“通过综合运用宏观审慎管理手段和定价自律措施，确保在推进改革的同时不发生系统性风险，为今后更大范围和更深入的利率改革提供可复制、可推广的经验。”新闻稿称。

1996年以来为了稳步推进利率市场化改革，人民银行设计了缜密的推进路线图，确定了“先贷款后存款，先外币后本币”的四步走战略。

在自贸试验区推进外币利率市场化改革试点工作，是四步走战略的关键一步。央行上海总部要求金融机构严格区分外币存款开户对象，防范外币资金在区内外流动套利；科学合理定价，加强外币流动性风险管理，避免外币利率剧烈波动，避免外币存款大范围搬家；准确填报有关数据.

央行并要求对自贸试验区客户开展小额外币存款业务的银行，强化风险管理措施，提交风险自评估报告和风险防范承诺书，签署利率定价自律公约。