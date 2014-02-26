中国金融：自3月起上海自贸区小额外币存款利率上限取消--央行上海总部

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透北京2月26日 - 继扩大人民币跨境使用政策之后，又一个自贸区开放政策出台。中国人民银行上海总部周三称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。
刊登在央行上海总部网站上的新闻稿称，上限放开后，自贸试验区将在全国率先实现外币存款利率的完全市场化，在负债产品市场化定价上先走一步。这是利率市场化改革的重要一步，自贸试验区的先行先试，将为在全国推进这项改革积累可复制、可推广的经验。
“通过综合运用宏观审慎管理手段和定价自律措施，确保在推进改革的同时不发生系统性风险，为今后更大范围和更深入的利率改革提供可复制、可推广的经验。”新闻稿称。
1996年以来为了稳步推进利率市场化改革，人民银行设计了缜密的推进路线图，确定了“先贷款后存款，先外币后本币”的四步走战略。
在自贸试验区推进外币利率市场化改革试点工作，是四步走战略的关键一步。央行上海总部要求金融机构严格区分外币存款开户对象，防范外币资金在区内外流动套利；科学合理定价，加强外币流动性风险管理，避免外币利率剧烈波动，避免外币存款大范围搬家；准确填报有关数据.
央行并要求对自贸试验区客户开展小额外币存款业务的银行，强化风险管理措施，提交风险自评估报告和风险防范承诺书，签署利率定价自律公约。
在自贸试验区放开小额外币存款利率上限，是指对自贸试验区居民放开小额外币存款利率上限，上海地区金融机构对区内居民小额外币存贷款自主定价。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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