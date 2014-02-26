中国外汇：近期人民币走势是市场主体调整前期交易策略的结果--外管局

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透北京2月26日 - 针对最近人民币大幅贬值，中国国家外汇管理局周三称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。
刊登在外管局网站的新闻稿指出，目前中国跨境资金仍呈现较大规模的净流入，实体经济、市场和季节性等内外部因素共同导致近期外汇净流入维持高位。
新闻稿指出，随着人民币汇率形成机制改革的深化，人民币汇率双向波动将成为常态，市场主体应主动适应、积极应对。
人民币兑美元即期 周三早盘继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个点子明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。
人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已经达到1.20%，且目前的价位已经与去年全年的价格中枢基本持平。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
* 人民币微收跌，中间价亦微跌 * 客盘购汇需求限制人民币反弹空间 * 人民币汇率CFETS指数创记录新低 * 市场关注特朗普税改 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交 易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS 指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。 他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人 民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在 岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。 “最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码 要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，不是很看好特朗普的税改方案，估计美元指数难以上行；但目前美元指数在98点 处有阻力，
路透上海4月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。