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中国汇市 | 2014年 2月 26日 星期三 15:04 BJT

中国外汇：近期人民币走势是市场主体调整前期交易策略的结果--外管局

路透北京2月26日 - 针对最近人民币大幅贬值，中国国家外汇管理局周三称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，目前中国跨境资金仍呈现较大规模的净流入，实体经济、市场和季节性等内外部因素共同导致近期外汇净流入维持高位。

新闻稿指出，随着人民币汇率形成机制改革的深化，人民币汇率双向波动将成为常态，市场主体应主动适应、积极应对。

人民币兑美元即期 周三早盘继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个点子明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已经达到1.20%，且目前的价位已经与去年全年的价格中枢基本持平。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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