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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：2月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月27日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,167.30亿台币。

--财102-10期182天国库券到期200亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 4,987.50亿台币：(单位：亿台币)

02/28 2,492.50

03/03 2,495.00

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--3/03：发行103/6期10年公债，金额400亿台币。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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