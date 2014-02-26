台湾央行：共发行2,289.2亿台币存单，存单发行余额增1亿

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透台北2月26日 - 台湾央行周三公布，共发行2,289.2亿台币存单，相较存单到期金额2,288.2亿台币，存单发行余额增1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,243.2
91天期 0.93 35.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行1,002.25亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,481.9亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为381亿台币，累计超额准备为负1,758亿，加计前期1%的超额准备为1,680亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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