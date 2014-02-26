更新版 1-中国外汇：外管局公开回应本轮贬值属“正常波动”，未来双向波动将成常态

* 外管局公开回应本轮贬值实属正平，不必过分解读

* 主因市场主体调整交易策略所致

* 未来人民币汇率双向波动为常态

* 跨境资金持续大规模流出可能性较小 (新增更多内容和背景)

路透北京2月26日 - 针对最近人民币大幅贬值的原因，市场众说纷纭。中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

刊登在外管局网站上的新闻稿称，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

“随着人民币汇率形成机制改革的深化和市场决定性作用的发挥，人民币汇率双向波动将成为常态，市场主体应主动适应、积极应对。”新闻稿称。

下一阶段，外管局将继续加强跨境资金流动监测，进一步提高政策和数据透明度，完善应对跨境资金双向流动冲击的政策预案，坚决守住风险底线。

人民币兑美元即期 周三早盘继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个点子明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已经达到1.20%，且目前的价位已经与去年全年的价格中枢基本持平。

而人民币近期出其不意地走贬给“裸套利”者上了一课。人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一月时间里一笔勾销。期间CNY与CNH利差从两三百点子缩窄到零附近、境内一年期远期汇率从6.07-6.08冲破6.15、银行美元空头连锁止损，意味着基于人民币刚性升值的套利逻辑正在溃败，汇率双向波动的风险也正在累积。

而离岸人民币过去一周近乎90度的急跌，亦是离岸市场2011年发展以来少见。虽然外有量化宽松（QE）退场，内有信贷隐忧下，亦有交易员忧虑这波调整会一发不可收拾，甚或诱发一波资本外流。

**未来跨境资金大规模流出可能性小**

不过外管局指出，目前中国跨境资金仍呈现较大规模的净流入，实体经济、市场和季节性等内外部因素共同导致近期外汇净流入维持高位。且未来中国跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

外管局指出，未来中国贸易投资等实体经济渠道的跨境资金净流入仍会较大，中国经济基本面总体良好，较好的经济前景和市场潜力将继续吸引长期资本的流入。而全球经济尤其是发达经济体形势好转，也将使中国进出口保持一定规模的顺差。

另一方面，中国财政金融风险可控，经常账户稳健，对外负债以外商直接投资形式的中长期资本为主，外汇储备充裕，这些都增强了中国抵御外部冲击的能力。

“但未来外部环境仍存在较大不确定性，并且随着中国经常项目收支状况逐步改善，人民币汇率趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也属正常。”外管局认为。