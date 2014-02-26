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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 16:19 BJT

香港股市：反弹并收高，受助于中石化和澳门博彩类股上涨

路透香港2月26日 - 香港股市周三自逾一周低位反弹，中国油企巨头因国有企业改革希望而上涨，加之澳门各赌场2月料录得创纪录的博彩营收，一并为市场提供助力。

中国石化 大涨4.1%，此前第一财经日报报导称，中石化董事长傅成玉表示，中石化要走整体改革的道路，两会期间公司可能会有相应动作。
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