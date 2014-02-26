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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:14 BJT

爆炸和枪声成为曼谷新常态

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷2月26日 - 不明枪手周三开火令泰国首都曼谷的部分地区紧张，反政府抗议者在曼谷扎营已长达数周，规模不大但时而发生的爆炸和枪声迅速成为了该市的新常态。

曼谷中心商业区的枪击并未导致人员受伤；周末曼谷和东部达叻府的暴力导致五人丧生，其中四名为儿童。

国家安全负责人Paradorn Pattanathabutr称，周三一早的事件中并没有报出人员伤亡。

“我们仍然不知道是什么人干的。最近类似的事件发生得更为频繁……每天都有类似事件引人注目，”他对路透说道。

在停止暴力的呼吁下，政府和抗议者时而进行沟通，但目前为止没有任何结果。(完)

编译：李富强 发稿：程芳
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