爆炸和枪声成为曼谷新常态

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月26日 - 不明枪手周三开火令泰国首都曼谷的部分地区紧张，反政府抗议者在曼谷扎营已长达数周，规模不大但时而发生的爆炸和枪声迅速成为了该市的新常态。
曼谷中心商业区的枪击并未导致人员受伤；周末曼谷和东部达叻府的暴力导致五人丧生，其中四名为儿童。
国家安全负责人Paradorn Pattanathabutr称，周三一早的事件中并没有报出人员伤亡。
“我们仍然不知道是什么人干的。最近类似的事件发生得更为频繁……每天都有类似事件引人注目，”他对路透说道。
在停止暴力的呼吁下，政府和抗议者时而进行沟通，但目前为止没有任何结果。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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