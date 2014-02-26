《汇市简讯》欧洲开盘：中国市场企稳

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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* 美元兑日圆微升0.07%，澳元兑美元和欧元兑美元持平，美元兑瑞郎上涨0.11%。
* 美元兑韩元下跌0.73%，美元兑马币（林吉特）下滑0.23%，美国10年期公债收益率报2.7104%。
* 日股日经指数下跌0.54%，韩国股市上涨0.3%，中国股市沪综指升0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%。
* 日本央行审议委员石田浩二称，即便GDP成长在消费税上调后下降，经济复苏也将继续。
* 欧洲开盘技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t
（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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