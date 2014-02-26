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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国市场企稳

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* 美元兑日圆微升0.07%，澳元兑美元和欧元兑美元持平，美元兑瑞郎上涨0.11%。

* 美元兑韩元下跌0.73%，美元兑马币（林吉特）下滑0.23%，美国10年期公债收益率报2.7104%。

* 日股日经指数下跌0.54%，韩国股市上涨0.3%，中国股市沪综指升0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%。

* 日本央行审议委员石田浩二称，即便GDP成长在消费税上调后下降，经济复苏也将继续。

* 欧洲开盘技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t

（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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