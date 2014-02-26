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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 15:27 BJT

韩国债市：公债价格小幅收低，投资者在缺乏重要线索情况下谨慎从事

路透首尔2月26日 - 韩国公债周三本地市场小幅下滑，整固近期升势，因在缺乏重要市场线索的情况下，投资者谨慎从事。

指标10年期公债收益率 收高1.3个基点，3月三年期公债期货 下跌0.02点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.92 105.94

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.511% 3.498%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.150% 3.145%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明； 审校 王洋)
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