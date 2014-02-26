表格：外资在韩国股市买超446亿韩元，为连续第四日买超

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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路透首尔2月26日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超446亿韩元，为连续第四日买超，期间累计买超6,011亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月26日 44.6 122.0 -164.0
2月25日 232.0 -33.8 -200.9
2月24日 7.4 -70.4 62.9
2月21日 317.1 -38.7 -273.3
2月20日 -167.6 -20.3 189.6
2月19日 -51.9 -76.0 117.6
2月18日 -47.1 -27.8 79.5
2月17日 23.1 107.4 -132.2
2月14日 2.6 18.6 -25.7
2月13日 -107.6 9.3 92.3
2月12日 -5.3 55.3 -39.1
2月11日 81.9 -57.6 -31.4
2月10日 -141.1 112.6 23.8
2月 7日 162.4 -28.5 -132.4
2月 6日 -114.4 190.7 -68.2
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本月以来 -1,106.8 963.8 105.7
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今年以来 -2,757.5 1,038.9 1,497.7
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(完)
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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