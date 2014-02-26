台湾汇市：台币连二日收升跟随韩元走强，外资汇入及出口商抛汇

* 台币连二日收升，跟随韩元走强 * 外资汇入，出口商也有抛汇 * 明日台币实质交易区间料在30.26-30.32 路透台北2月26日 - 台币兑美元 周三连续第二日小幅收升。由于韩元午后强升 并创两周来最大单日升幅，带动台币走强，午后外资也有汇入，扭转上午台币的平盘走势。 此外，汇银人士也表示，时近月底，出口商的美元卖压也不小；不过午后台币升破30.3 水位后，出口商抛汇力道稍显迟疑，下午盘的成交量能稍弱。交易员认为，月底出口商仍有 抛汇需求，估计明日台币实质交易区间料在30.260-30.320。 〞或许早上外资有些出去，但其实外资netting(结算)下来还是进来的啦，〞一外商交 易员表示。 韩国韩元兑美元 周三逆转稍早跌幅，大幅收高，创两周最大单日涨 幅，因出口商出脱美元引发韩元空头回补。 至于市场相当关注的人民币走势方面，今日贬势趋缓。人民币兑美元即期 周 三早盘继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个 点子明显放缓。 展望明日，交易员认为，月底出口商抛汇的压力也还在，若是韩元维持目前水位不大幅 贬值，估计明日台币的交易区间料在30.260-30.320。周五台湾金融市场因纪念日休市一日 。 今日台币实质交易区间主要在30.290-30.350，上日在30.310-30.340。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度加 深；一个月远汇报价 尾盘报30.255/30.265，上日纽约盘收在30.335。 台湾证券交易所表示，周三外资及陆资在台股买超69.39亿台币，连九日买超共计497.2 2亿台币。 台股虽微幅收升，但成交量能创三周新高，多头上攻意图明显。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：英国国内生产总值(GDP)、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲、波 士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发布讲话、美国新屋销售年率； 周四：美联储主席叶伦赴国会听证、美国建筑许可年率、美国耐久财订单、美国一周初 请失业金人数、欧元区企业景气指数； 周五：台湾金融市场因假期休市、美国实质国内生产总值(GDP)、美国芝加哥采购经理 人指数(PMI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲、美联储多位联邦银行总裁出 席芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.350 30.402 30.270-30.405 30.405 6.67 7.31 元太外汇经纪公司 30.324 30.395 30.289-30.400 30.400 3.35 3.64 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 0.00/0.010 美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.145/-0.115 (完)